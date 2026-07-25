Bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ

Nhiều cựu chiến binh trở lại thăm chiến trường xưa và thắp nén tâm nhang cho đồng đội tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Tường Vi - TTXVN





Tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn công tác Công an thành phố Đà Nẵng thả hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ trên dòng Thạch Hãn. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Tại bến sông Thạch Hãn, trong những ngày mịt mù mưa bom, bão đạn trong “Mùa hè đỏ lửa” năm 1972, để chuyển quân, tiếp tế vũ khí, thuốc men cho chiến trường, hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng vượt sông để vào chiến đấu tại Thành cổ và lại vượt sông trở về khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong những lần vượt sông đó, hàng ngàn chiến sĩ của chúng ta đã ra đi và vĩnh viễn nằm lại trên dòng sông Thạch Hãn. Dòng sông Thạch Hãn đã là nơi bắt đầu của một cuộc ra đi và là nơi cuối cùng của sự trở về.

Bên dòng Thạch Hãn linh thiêng và huyền thoại hôm nay, nơi linh hồn của hàng ngàn chiến sĩ đang yên nghỉ, các đại biểu đã thắp nén tâm nhang, thả những nhành hoa tươi như một lời tri ân thành kính và nguyện tiếp tục viết tiếp khát vọng Việt Nam bằng tri thức, sáng tạo, trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc vẹn nguyên.

Tại Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị) đã diễn ra Chương trình Chiếu phim điện ảnh cách mạng Việt Nam với chủ đề “Từ điện ảnh tới trái tim – thắp sáng lý tưởng thanh niên”. Chương trình giới thiệu bộ phim "Thanh âm vượt đại dương" của đạo diễn Đào Duy Phúc và đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà.

Phát biểu trong chương trình, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Minh Đức cho biết, chọn điện ảnh cách mạng làm nhịp cầu giáo dục lý tưởng, ban tổ chức mong muốn lịch sử đất nước không chỉ dừng lại ở lời kể, mà còn được cảm nhận bằng trái tim. Lịch sử đã trao cho thế hệ cha anh sứ mệnh giành độc lập, thống nhất đất nước. Ngày nay, lịch sử tiếp tục trao cho thế hệ trẻ sứ mệnh xây dựng một Việt Nam phát triển, hùng cường, giàu bản sắc văn hóa và hội nhập quốc tế. Qua chương trình, mỗi người mang theo không chỉ là những cảm xúc về một bộ phim hay, mà còn mang theo niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc bằng chính trí tuệ, bản lĩnh và sức trẻ của mình.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Tuấn Linh nhấn mạnh, chương trình được tổ chức tại Quảng trị không chỉ là hoạt động chiếu phim và giao lưu nghệ sĩ, mà còn là mô hình giáo dục truyền thống có ý nghĩa thiết thực, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật điện ảnh với các hoạt động tri ân, an sinh xã hội và gặp gỡ nhân chứng lịch sử. Đây là cách làm thiết thực trong đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, đồng thời, phát huy hiệu quả sức mạnh của điện ảnh và các giá trị văn hóa trong công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng các phần quà tới gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh./.