Boeing lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận kể từ năm 2018

Theo đó, nhờ vào việc bán tài sản và gia tăng sản lượng máy bay, Boeing đã ghi nhận mức lãi 1,9 tỷ USD trong năm 2025, tín hiệu tích cực sau một thời gian dài gặp khó khăn. So với khoản lỗ lên tới 11,9 tỷ USD trong năm 2024, kết quả này đánh dấu bước phục hồi quan trọng của hãng.

(Tư liệu) Máy bay của hãng Boeing. Ảnh: THX/TTXVN

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy lợi nhuận của Boeing trong năm 2025 là thương vụ bán tài sản phần mềm hàng không trị giá 10,6 tỷ USD, bao gồm cả thương hiệu Jeppesen, cho công ty Thoma Bravo. Về bán hàng, mặc dù sản lượng giao máy bay tăng mạnh, đây vẫn chỉ là một phần trong chiến lược tái cấu trúc và phục hồi của Boeing.

Được sự đồng ý của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) năm 2025, Boeing đã nâng sản lượng của dòng máy bay 737 MAX lên 42 chiếc/tháng và 787 Dreamliner lên 8 chiếc/tháng. Hãng kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng sản lượng trong năm 2026, với mục tiêu sản xuất 47 chiếc 737 MAX/tháng và 10 chiếc 787 Dreamliner/tháng. CEO Kelly Ortberg chia sẻ: “Chúng tôi đang tiếp tục đà phục hồi và có nhiều lý do để lạc quan khi bắt đầu năm mới”.

Bên cạnh lợi nhuận, Boeing cũng đưa ra dự báo về “dòng tiền tự do” (tiền mặt còn lại sau khi đã trừ hết các chi phí hoạt động và đầu tư tài sản) trong năm 2026, ước tính sẽ đạt từ 1 đến 3 tỷ USD. Hãng đang tập trung vào mục tiêu dài hạn đạt 10 tỷ USD “dòng tiền tự do”, dù quá trình này sẽ cần thời gian và có lộ trình rõ ràng.

Tuy nhiên không phải tất cả các mảng kinh doanh của Boeing đều ghi nhận kết quả tích cực. Trong lĩnh vực quốc phòng, Boeing ghi nhận mức lỗ 0,6 tỷ USD liên quan đến chương trình máy bay tiếp dầu KC-46, do chi phí sản xuất và chuỗi cung ứng tăng cao.

Trước đó, Boeing đã phải đối mặt giai đoạn khủng hoảng sau những vụ tai nạn liên quan đến máy bay 737 MAX. Sau các sự cố này, Boeing đã chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý, dẫn đến việc tạm dừng khai thác dòng máy bay này cho đến năm 2022 sau những cải tiến về an toàn. Khó khăn vẫn tiếp tục khi tháng 1/2024, máy bay Boeing của Alaska Airlines gặp sự cố cửa sổ máy bay bị vỡ giữa không trung, buộc phải hạ cánh khẩn cấp./.