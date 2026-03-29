Bộ Y tế ra khuyến cáo về biến thể mới của SARS-CoV-2

Ảnh minh họa. Nguồn: who.int

Theo cập nhật chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm "Biến thể đang được theo dõi". Tổ chức Y tế thế giới đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tiên tại Nam Phi vào ngày 22/11/2024. Các dữ liệu hiện có cho thấy, biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong. Tổ chức Y tế thế giới đồng thời nhận định các vaccine COVID-19 hiện hành vẫn tiếp tục có tác dụng phòng, chống bệnh tiến triển nặng, tử vong.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và các biến thể lưu hành trên thế giới, đồng thời chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị liên quan duy trì giám sát, phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh. Mọi người cần chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và các đối tượng nguy cơ cao.



*Ngày 23/1/2020, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế, đến 15/1/2024, Việt Nam ghi nhận hơn 11,6 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 và hơn 43.200 trường hợp tử vong.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tác động của COVID-19 đến sức khỏe con người đã giảm dần vào năm 2023 và 2024. Tính đến ngày 25/5/2025, toàn thế giới ghi nhận hơn 777 triệu ca mắc và hơn 7 triệu ca tử vong do COVID-19. Con số này tiếp tục gia tăng nhẹ cho thấy SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục lưu hành và diễn biến khó lường. /.