Bộ Y tế cảnh báo khẩn 3 lô sữa công thức cho trẻ em có chứa độc tố

Tối 4/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0–12 tháng tuổi.





Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 2/5/2026, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh từ 0–12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0–12 months milk-based powder with iron) do phát hiện chứa cereulide – độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ.





Ba lô sản phẩm bị thu hồi là loại đóng hộp thiếc 31,7 ounce, lưu hành tại Hoa Kỳ, gồm:





* Lô 2210269454 , hạn sử dụng ngày 15/7/2026;

* Lô 2210324609 , hạn sử dụng ngày 21/1/2027;

* Lô 2210321712 , hạn sử dụng ngày 15/1/2027.





Để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm nêu trên do Công ty Sữa A2 sản xuất.

Sản phẩm sữa bột a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi bị thu hồi tại thị trường Mỹ. Ảnh: FDA

Các đơn vị làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng; tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất; báo cáo số lượng đã nhập khẩu, đã bán, tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô sản phẩm liên quan.





Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường, tập trung vào sữa và sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ; kịp thời thu hồi, cảnh báo khi phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu theo quy định tại Công văn số 1317/BYT-ATTP ngày 3/3/2026 của Bộ Y tế.





Các đơn vị tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18/5/2026.





Cùng tối 4/5, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị phối hợp quản lý kinh doanh thực phẩm trên môi trường thương mại điện tử liên quan đến sản phẩm sữa a2 Platinum Premium.





Theo đó, yêu cầu thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng kinh doanh phối hợp với nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nếu có lưu hành tại Việt Nam; gỡ bỏ thông tin liên quan đến sản phẩm và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).





Liên quan đến độc tố cereulide, tháng 3/2026, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các viện chuyên ngành gồm Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Viện Dinh dưỡng, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và Viện Y tế công cộng chuẩn hóa phương pháp kiểm nghiệm xác định độc tố này, đồng thời hỗ trợ tuyến tỉnh theo điều kiện thực tế.





Việc chuẩn hóa nhằm tăng cường năng lực giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường, trong đó có sữa và sản phẩm dinh dưỡng nghi nhiễm cereulide – độc tố có thể gây hại cho trẻ nhỏ theo cảnh báo thu hồi tại một số quốc gia như Đức, Anh, Pháp và Australia.





Cereulide có thể gây ngộ độc thực phẩm cấp tính với triệu chứng nôn mửa; trường hợp nặng có thể ảnh hưởng gan, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và người có sức đề kháng yếu. Độc tố này thường hình thành trong thực phẩm giàu tinh bột hoặc sữa.





Đến nay, cơ quan chức năng Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc liên quan đến các sản phẩm nêu trên. Tuy nhiên, việc chủ động giám sát và nâng cao năng lực kiểm nghiệm được xác định là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong bối cảnh thị trường có nhiều sản phẩm nhập khẩu, lưu thông đa dạng./.