Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội thao thể thao năm 2026

Quang cảnh bế mạc Hội thao thể thao. Ảnh: TTXVN phát

Hội thao được tổ chức nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và phong trào thể dục, thể thao của các cơ quan, đơn vị, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức, duy trì huấn luyện, luyện tập thể thao và công tác tổ chức hội thao của đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Đây cũng là dịp để Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia Hội thao thể thao cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026.

Các vận động viên tham gia thi tranh tài nội dung môn pickleball. Ảnh: TTXVN phát

Tham gia hội thao, các đội thi tranh tài ở các nội dung gồm: Chiến sĩ khỏe, quần vợt, bóng bàn, cầu lông, bóng đá nam và pickleball. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết tâm thi đấu, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện ý chí, bản lĩnh, sức khỏe và tinh thần trách nhiệm cao trong thi đấu thể thao. Tham gia hội thao, các đội thi tranh tài ở các nội dung gồm: Chiến sĩ khỏe, quần vợt, bóng bàn, cầu lông, bóng đá nam và pickleball. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết tâm thi đấu, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện ý chí, bản lĩnh, sức khỏe và tinh thần trách nhiệm cao trong thi đấu thể thao.

Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức, đội ngũ trọng tài, lực lượng phục vụ và các đội, các vận động viên đã góp phần vào thành công của hội thao. Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Hội thao yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao, gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đồng thời phát huy kết quả đạt được, tích cực chuẩn bị lực lượng tham gia Hội thao thể thao cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển năm 2026, với quyết tâm giành thành tích cao.

