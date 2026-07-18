Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 huấn luyện chiến sĩ cứu thương

Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trưởng ban tổ chức lớp huấn luyện chủ trì bế mạc.

Tham dự bế mạc có Đại tá Lương Xuân Lợi, Chủ nhiệm Quân y Cảnh sát biển Việt Nam; đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cùng toàn thể giáo viên, học viên tham gia lớp huấn luyện.

Đại tá Lương Xuân Lợi, Chủ nhiệm Quân y Cảnh sát biển Việt Nam trực tiếp kiểm tra kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với các học viên. Ảnh: TTXVN phát

Lớp huấn luyện chiến sĩ cứu thương được tổ chức nhằm trang bị cho cán bộ, nhân viên trên các tàu những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phát hiện, chẩn đoán sớm, sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với thương binh, người bị thương, bị nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm quân y, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật trên biển và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Diễn ra từ ngày 3/7-18/7 tại Cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, lớp huấn luyện có 41 học viên thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng. Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về giải phẫu cơ thể người; huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu cơ bản; kỹ thuật tìm kiếm, cứu vớt, cấp cứu thương binh, bệnh binh và người bị nạn trên biển; phương pháp cấp cứu một số bệnh nội khoa, ngoại khoa và các tai nạn thường gặp khi thực hiện nhiệm vụ trên biển; nhận biết một số bệnh thông thường và sử dụng các loại thuốc thiết yếu trong điều kiện hoạt động trên biển.

Giáo viên hướng dẫn kỹ thuật cơ bản về sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với thương binh, người bị thương, bị nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN phát

Quá trình huấn luyện được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát chương trình, nội dung đã được phê duyệt. Đội ngũ giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, chú trọng rèn luyện kỹ năng xử trí các tình huống sát với điều kiện thực tế, giúp học viên nắm chắc kiến thức, thành thạo thao tác cấp cứu ban đầu. 100% học viên hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu bế mạc lớp huấn luyện chiến sĩ cứu thương. Ảnh: TTXVN phát Phát biểu bế mạc lớp huấn luyện, Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 biểu dương tinh thần trách nhiệm đội ngũ giáo viên và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể học viên trong suốt quá trình học tập; nhấn mạnh công tác quân y, đặc biệt là khả năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu trên biển có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi đây là yếu tố quyết định đến việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong những tình huống khẩn cấp.

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đề nghị sau khi trở về đơn vị, các học viên tiếp tục nghiên cứu, ôn luyện, thường xuyên cập nhật kiến thức, vận dụng linh hoạt những nội dung đã được trang bị vào thực tiễn công tác. Đồng thời, tích cực tham gia huấn luyện, bồi dưỡng, hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị mình, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm quân y, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên các vùng biển của Tổ quốc.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ cứu thương. Ảnh: TTXVN phát

Kết thúc lớp huấn luyện, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ cứu thương năm 2026./.