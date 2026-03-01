Bộ Tư lệnh Biên phòng kiểm tra công tác đấu tranh chống khai thác IUU

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống quản lý, kiểm soát tàu cá tại trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Đá. Ảnh: TTXVN phát Đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN phát Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố và các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch, công văn, hướng dẫn của cấp trên về việc tăng cường nhiệm vụ đấu tranh chống khai thác IUU; xử lý vi phạm IUU; quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến và tàu không đủ điều kiện hoạt động…

Qua kiểm tra, Đại tá Trần Tuấn Anh đã chỉ ra những thiếu sót, hạn chế, yêu cầu đơn vị khắc phục ngay và ghi nhận các bất cập trong công tác chống khai thác IUU của Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại tá Trần Anh Tuấn lưu ý các đơn vị chủ động điều chỉnh, bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý tàu cá xuất, nhập bến, đặc biệt tại các đảo, cửa sông, cửa lạch, bãi ngang nơi tập trung nhiều tàu cá không đăng ký, đăng kiểm, không có giấy phép khai thác, không lắp thiết bị VMS để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các phần mềm "Hệ thống VMS", "Quản lý, kiểm soát tàu cá" và "Truy xuất nguồn gốc"; đẩy nhanh công tác xử lý vi phạm IUU, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn động và khép hồ sơ xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng theo dõi, quản lý, kiểm soát chặt chẽ đội tàu cá của địa phương mình và tàu cá của địa phương khác đến hoạt động tại địa bàn.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống khai thác IUU, những khó khăn vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để kịp thời tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo sát thực tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh chống khai thác IUU, khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại; làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra EC trong thời gian tới.

Tính đến ngày 25/2, Thành phố Hồ Chí Minh có 4.455 tàu cá; trong đó: 1.618 tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m; 610 tàu có chiều dài từ 12m đến dưới 15m và 2.227 tàu có chiều dài trên 15m./.