Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân thăm Đại đội Biên phòng, tưởng niệm liệt sĩ cách mạng nhân dân Trung - Việt

Tham gia đoàn có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đông đảo người dân cùng các em học sinh cùng dự Lễ tiễn và dành cho Đoàn công tác những tình cảm nồng nhiệt.

Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đón Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và đoàn Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Đông Hưng (Trung Quốc). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam được tổ chức trang trọng tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (Trung Quốc), với sự tham gia của lực lượng tiêu binh, cùng đông đảo người dân địa phương và các em học sinh. Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc nồng nhiệt chào đón Đại tướng Phan Văn Giang, Trưởng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng các thành viên đoàn.

Tiếp đó, hai Bộ trưởng cùng các thành viên của hai đoàn công tác đã tới thăm Đại đội Biên phòng Đông Hưng.

Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đón Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và đoàn Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (Trung Quốc). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đại đội Biên phòng Đông Hưng nằm tại thị trấn Đông Hưng, thành phố Đông Hưng, thành phố cấp địa khu Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cách cửa khẩu Đông Hưng khoảng 5 km. Đơn vị này được thành lập vào tháng 9/1969, chủ yếu phụ trách công tác quản lý và kiểm soát khoảng 30 km đường biên giới.

Tại Đại đội Biên phòng Đông Hưng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã nghe báo cáo về nhiệm vụ, chức năng của đơn vị, tham quan cơ sở vật chất của Đại đội Biên phòng, trồng cây hữu nghị và xem thi đấu giao hữu cầu lông giữa quân đội hai nước. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng Đông Hưng.

Doanh trại của Đại đội Biên phòng Đông Hưng có diện tích khoảng 70 mẫu (tương đương khoảng 46.700m2), gồm 4 tòa nhà doanh trại, biên chế dưới quyền có 3 trung đội. Tại đây còn xây dựng các cơ sở hạ tầng như thao trường huấn luyện chiến thuật, sân tập thể lực...

Tiếp nối truyền thống hữu nghị, thời gian qua Bộ đội Biên phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc không ngừng làm sâu sắc hợp tác thực chất, thường xuyên tổ chức hội đàm giữa cấp Bộ đội trưởng - Chỉ huy trưởng và trao đổi giữa đại diện chính quyền khu vực biên giới, định kỳ mỗi quý tổ chức Giao lưu hữu nghị cấp “Trạm - Đồn”, tổ chức các hoạt động giao lưu biên phòng, bao gồm: đường dây nóng, trao đổi thư tín và hội đàm thực địa; kịp thời thông báo tình hình, xử lý ổn thoả sự kiện biên giới. Hai bên thường xuyên tổ chức tuần tra chung, triển khai biện pháp quản lý, kiểm soát chung ở những khu vực trọng điểm, không ngừng tăng cường tin cậy lẫn nhau và hợp tác, cùng nhau gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới.

Rời điểm đến đầu tiên, hai Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu đã dự lễ tưởng niệm và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ cách mạng nhân dân Trung - Việt.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Liệt sĩ Cách mạng của nhân dân Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đài tưởng niệm các liệt sĩ cách mạng nhân dân dân Trung - Việt nằm trong Công viên Hữu nghị Trung - Việt tại thành phố Đông Hưng, có diện tích hơn 10 mẫu (tương đương khoảng 6.700 m2), được xây dựng nhằm tưởng niệm 29 liệt sĩ cách mạng của hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa đế quốc Pháp. Đây là một trong những cơ sở giáo dục lòng yêu nước đầu tiên của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ở mặt trước phía Đông và phía Tây của Đài tưởng niệm lần lượt khắc tên của các liệt sĩ phía Trung Quốc và các liệt sĩ phía Việt Nam. Mặt sau giới thiệu bối cảnh hai nước cùng chiến đấu, ca ngợi tình hữu nghị chiến đấu giữa nhân dân hai nước và có khắc dòng chữ bằng tiếng Việt: “Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn các chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước và tình hữu nghị giữa các dân tộc, nguyện ra sức học tập và phát huy truyền thống dũng cảm của các liệt sĩ, vững bước tiến theo ngọn cờ quang vinh của Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản”./.