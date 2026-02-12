Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Bộ trưởng Maninder Sidhu trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước; trân trọng nhờ Bộ trưởng Maninder Sidhu chuyển lời cảm ơn và chúc mừng Năm mới của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Toàn quyền Canada Mary May Simon; cảm ơn Bà Toàn quyền đã gửi Thư chúc mừng nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ mới; bày tỏ vui mừng trước các bước tiến tích cực của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư với kim ngạch thương mại song phương tăng nhanh, đạt hơn 8,5 tỷ USD trong năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam rất coi trọng, mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác toàn diện với Canada; nhấn mạnh đường lối đối ngoại chủ động, tích cực của Canada theo hướng gắn kết với thế giới và khu vực Thái Bình Dương và việc hai nước chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược to lớn là cơ sở và điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác song phương, phối hợp xử lý các thách thức chung, hướng tới sớm đưa quan hệ Việt Nam - Canada lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng cảm ơn và hoan nghênh Canada ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982).

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, tham dự Lễ khai trương Văn phòng mới của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thành công trong kỷ nguyên phát triển mới.

Về quan hệ song phương, Bộ trưởng Maninder Sidhu đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng và sự năng động của Việt Nam, đối tác ưu tiên hàng đầu của Canada trong ASEAN; nhấn mạnh tiềm năng mở rộng hợp tác to lớn giữa hai nước trong các lĩnh vực như: thương mại và đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Maninder Sidhu đánh giá cao việc Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi ý kiến và hai bên phối hợp triển khai nhiều cơ chế hợp tác song phương và thỏa thuận đa phương, nhất là tận dụng lợi thế là thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong năm 2026 khi Việt Nam là Chủ tịch luân phiên, sẽ tạo động lực mới nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Canada và Việt Nam, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới.

Hai Bộ trưởng trao đổi sâu và nhất trí về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Canada - Việt Nam; khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực: thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, hỗ trợ phát triển chính thức, du lịch và giao lưu nhân dân; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng mới như: chuỗi cung ứng, AI, bán dẫn, lượng tử, chuyển đổi năng lượng sạch và phát triển năng lượng tái tạo, phát triển nông nghiệp xanh, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; đồng thời nhất trí phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình Việt Nam chuẩn bị đăng cai Năm APEC 2027, tăng cường quan hệ Canada với ASEAN./.