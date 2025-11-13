Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Jordan

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Jordan Ayman Hussein Abdullah Safadi. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, các lãnh đạo cấp cao Việt Nam đánh giá rất cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein với các nội dung trao đổi mang tính chiến lược, đồng thời rất thực chất, cụ thể, định hướng cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Triển khai các nội dung đã được lãnh đạo hai nước thống nhất trong chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phát huy vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Jordan trên mọi lĩnh vực, sớm thiết lập các đầu mối liên lạc, tổ chức tham vấn chính trị và cử Lãnh sự danh dự tại mỗi nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị Bộ Ngoại giao hai bên tham vấn với các bộ, ngành liên quan đề xuất các kênh đối thoại, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, nông nghiệp, y tế và chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và kiều dân Jordan Ayman Al Safadi khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Jordan và là cửa ngõ để Jordan tiếp cận thị trường Đông Nam Á; nhất trí với các đề xuất của Bộ trưởng Lê Hoài Trung và khẳng định Bộ Ngoại giao và kiều dân Jordan sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam để xây dựng lộ trình triển khai những biện pháp này.