Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc) Vi Thao

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao và đồng chí Vi Thao, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: An Đăng - TTXVN Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao việc ông Vi Thao và nhiều lãnh đạo Quảng Tây đã chọn thăm Việt Nam đầu tiên ngay sau khi đảm nhiệm cương vị mới, thể hiện nhất quán sự coi trọng của Quảng Tây trong quan hệ với Việt Nam. Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước, Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành, địa phương tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hợp tác với các địa phương Trung Quốc, nhất là các địa phương có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó chặt chẽ với Việt Nam như Quảng Tây. Chủ tịch Quảng Tây Vi Thao trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Bộ trưởng Lê Hoài Trung và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; gửi lời thăm hỏi đến nhân dân Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi bão lụt.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự chia sẻ của ông Vi Thao, đồng thời cảm ơn Chính phủ Trung Quốc vừa qua đã tuyên bố ủng hộ Việt Nam 500.000 USD để khắc phục hậu quả bão lũ.



Trong không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai bên nhất trí cho rằng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước, giao lưu, hợp tác Việt Nam và Quảng Tây thời gian qua đạt được rất nhiều kết quả tốt đẹp; trong đó, nổi bật là trao đổi đoàn các cấp được duy trì thường xuyên, hợp tác kinh tế - thương mại là điểm sáng nổi bật với kim ngạch thương mại năm 2024 đạt khoảng 42 tỷ USD, tăng 16,4%. Việt Nam liên tục 26 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây. Hai bên duy trì phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới trên đất liền; giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch đạt nhiều kết quả thiết thực...