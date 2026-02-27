Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Paulo Rangel, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tới Việt Nam sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa. Chuyến thăm cho thấy quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt của Bồ Đào Nha nói riêng và của EU nói chung với Việt Nam; đánh giá cao Bồ Đào Nha đã chính thức khai trương Đại sứ quán tại Việt Nam nhân dịp này. Bộ trưởng đã thông tin về các nội dung chính, các định hướng lớn về phát triển đất nước, những điểm mới trong đường lối đối ngoại đã được thông qua tại Đại hội XIV.

Nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; khai thác tối đa dư địa hợp tác. Bộ trưởng đề nghị hai bên thành lập các kênh, cơ chế định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, triển khai hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước. Bộ trưởng cũng đề nghị phía Bồ Đào Nha tích cực hỗ trợ, thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU – Việt Nam (EVIPA).

Bộ trưởng Paulo Rangel chúc mừng thành công của Đại hội XIV và bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam; nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước có bề dầy lịch sử hàng trăm năm; khẳng định Bồ Đào Nha xác định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Bộ trưởng nhấn mạnh việc Bồ Đào Nha mở Đại sứ quán tại Hà Nội là minh chứng sống động cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ giữa hai nước sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Bộ trưởng Paulo Rangel cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa để tăng cường hơn nữa hợp tác song phương, đặc biệt về thương mại và đầu tư; khẳng định các doanh nghiệp Bồ Đào Nha mong muốn tham gia nhiều hơn vào thị trường của Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, văn hóa, thể thao...

Trên cơ sở nhất trí cao về những kết quả hợp tác đã đạt được về nhiều mặt, hai bên nhất trí phối hợp phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ mỗi bên với ASEAN và Cộng đồng các nước nói tiếng Bồ Đào Nha (CPLP), giữa ASEAN và EU; đưa kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành một trụ cột chính trong hợp tác song phương; phối hợp đẩy mạnh hợp tác kinh tế biển, hàng hải, năng lượng tái tạo, giáo dục - đào tạo, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và kết nối giữa các địa phương; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có đồng thời trao đổi, thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, tư pháp, hợp tác giữa các phòng thương mại và công nghiệp...

Hai Bộ trưởng trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương trong giải quyết các thách thức truyền thống và phi truyền thống./.