Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đón Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna. Ảnh: TTXVN phát

Nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Margus Tsahkna cùng đoàn doanh nghiệp Estonia thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI, kiện toàn các chức danh lãnh đạo. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của Estonia trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Estonia, đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và Baltic.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ song phương.

Bộ trưởng Margus Tsahkna khẳng định Estonia coi trọng quan hệ với Việt Nam; bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, cũng như vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Estonia có thế mạnh như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy các hình thức hợp tác thiết thực giữa các cơ quan, địa phương, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng Việt Nam và Estonia còn nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, kinh tế biển. Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, hai Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, khuyến khích doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh. Hai Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đối tác và mở rộng hợp tác trong những ngành phù hợp với xu thế phát triển mới. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị phía Estonia tích cực hỗ trợ, thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA).

Hai bên nhấn mạnh triển vọng hợp tác trong chuyển đổi số, chính phủ số, an ninh mạng, giáo dục - đào tạo và công nghệ thông tin. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao kinh nghiệm và thế mạnh của Estonia trong xây dựng chính phủ điện tử, phát triển hạ tầng số, dịch vụ công trực tuyến và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng đề nghị Estonia tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực Estonia có thế mạnh, qua đó góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị công và cắt giảm thủ tục hành chính tại Việt Nam.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên khẳng định cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế trong giải quyết các thách thức truyền thống và phi truyền thống. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, ASEAN - EU… nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới./.