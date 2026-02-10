Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam Hynek Kmonicek. Ành: An Đăng - TTXVN Chúc mừng Đại sứ Hynek Kmonicek hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc; khẳng định trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ tại Việt Nam, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ chính trị - ngoại giao không ngừng được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đặc biệt hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025.

Về thương mại - đầu tư, hợp tác song phương tiếp tục đạt những bước tiến rõ nét. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng ấn tượng, tăng hơn hai lần so với năm 2022, từ 848 triệu USD lên khoảng 2,3 tỷ USD vào năm 2025; dự án nhà máy sản xuất ô tô Skoda đi vào vận hành thành công phản ánh tiềm năng hợp tác to lớn và sự bổ trợ ngày càng hiệu quả giữa hai nền kinh tế.

Bộ trưởng cũng ghi nhận hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác như quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - du lịch, giao lưu nhân dân… tiếp tục được thúc đẩy, góp phần làm phong phú và thực chất hơn nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Séc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam Hynek Kmonicek. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã nêu một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm, sự am hiểu sâu sắc về Việt Nam và trên cương vị công tác mới, Đại sứ Hynek Kmonicek sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và có những đóng góp thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Séc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất và bền vững.

Đại sứ Hynek Kmonicek trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã luôn phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Nhất trí cao với các phương hướng hợp tác do Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề cập, Đại sứ khẳng định dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, cá nhân Đại sứ sẽ nỗ lực hết mình đóng góp cho sự phát triển quan hệ hai nước.

Chia sẻ những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp của cá nhân Đại sứ đối với đất nước và con người Việt Nam, nhất là về sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, Đại sứ Hynek Kmonicek khẳng định, Cộng hòa Séc luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng hàng đầu của Séc tại khu vực châu Á và mong muốn mở rộng hợp tác toàn diện với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn Cộng hòa Séc đã ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Séc ổn định cuộc sống, hội nhập tốt và đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hai nước./.