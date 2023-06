Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các lãnh đạo Thượng viện Pháp mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác mọi mặt giữa hai nước

Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher ra tận xe đón Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - P/v TTXVN tại Pháp

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher, ngày 6/6/2023 tại trụ sở Thượng viện ở Paris. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - P/v TTXVN tại Pháp

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp và làm việc với Phó Chủ tịch Thượng viện, nguyên Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent, ngày 6/6/2023 tại Thượng viện Pháp. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - P/v TTXVN tại Pháp

Trong trao đổi với lãnh đạo Thượng viện Pháp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn lãnh đạo Thượng viện đã dành thời gian tiếp đoàn; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Pháp, từ các kênh hợp tác chính phủ đến hợp tác quốc hội, hợp tác Đảng. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher và nhấn mạnh những kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Chủ tịch Thượng viện Pháp.

Lãnh đạo Thượng viện Pháp Gérard Larcher hoan nghênh việc hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược; nhấn mạnh sự gắn bó giữa nhân dân hai nước và tin tưởng chuyến thăm Pháp lần này của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Pháp-Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực. Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đánh giá cao thành công Hội nghị lần thứ 12 hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp vừa qua tại Hà Nội, coi đó là kênh hợp tác quan trọng nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa giữa hai nước. Ông mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các dự án kinh tế và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và khẳng định Pháp ghi nhận đề xuất của Việt Nam về việc tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm việc, học tập và sinh sống tại Pháp, góp phần phát huy vai trò cầu nối quan hệ hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác liên nghị viện giữa hai nước, đặc biệt thông qua việc trao đổi đoàn các cấp, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, thúc đẩy hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước…; nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Pháp, trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược và còn nhiều tiềm năng hợp tác; tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). Lãnh đạo Thượng viện Pháp đã ghi nhận một cách tích cực đề nghị của Việt Nam về việc sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm tối đa hóa tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đầu tư; thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh cáo thẻ vàng IUU của EC đối với hàng thủy hải sản Việt Nam.

Hai bên nhất trí phối hợp, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế... Hai bên cũng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt tại Liên hợp quốc, Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM), Cộng đồng Pháp ngữ và thúc đẩy hợp tác Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) – EU; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt hơn nữa khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp ứng phó với các vấn đề khu vực và toàn cầu, đặc biệt trong việc đảm bảo tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS)./.