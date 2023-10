Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng phụ trách Scotland của Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Ngài Alister Jack, Bộ trưởng Nội các phụ trách Scotland (Anh). Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước thời gian qua phát triển tích cực trên các lĩnh vực, theo tinh thần Tuyên bố chung mới về Đối tác chiến lược (9/2020). Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đặc biệt nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; tích cực triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA); khuyến khích doanh nghiệp Anh, trong đó có doanh nghiệp Scotland đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Anh và phù hợp với ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam như tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Anh đã chính thức gia nhập Hiệp định CPTPP; đánh giá cao vai trò của Anh trong thúc đẩy xây dựng khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế và đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng thể chế, chính sách, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trong đó có hợp tác liên kết đào tạo với các trường đại học của Scotland.

Bộ trưởng Scotland Alister Jack bày tỏ vui mừng trước những kết quả quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Anh ở khu vực, hai bên có sự tin cậy chính trị rất cao. Bộ trưởng Alister Jack vui mừng nhận thấy Hiệp định UKVFTA đã góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại; khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và sẽ thúc đẩy doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Bộ trưởng Alister Jack cũng bày tỏ cảm ơn Việt Nam ủng hộ Anh trong quá trình gia nhập Hiệp định CPTPP; nhất trí hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Hiệp định này.

Bộ trưởng Alister Jack bày tỏ nhất trí với đề nghị của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về phối hợp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, hợp tác địa phương, nông nghiệp sinh thái và thông minh; khẳng định Anh sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng tái tạo, tài chính xanh.

Về vấn đề Biển Đông, hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông đóng vai trò quan trọng cho hòa bình, phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới; mọi tranh chấp cần được các bên liên quan giải quyết hòa bình thông qua đối thoại, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982./.