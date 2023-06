Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn kiều bào tại Pháp giữ gìn và lan tỏa bản sắc Việt

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, tối 5/6 tại thủ đô Paris. Ảnh: Nguyễn Thu Hà (P/v TTXVN tại Pháp)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Pháp. Ảnh: Nguyễn Thu Hà (P/v TTXVN tại Pháp)

Mở đầu buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã nêu bật những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại nước này, một cộng đồng lâu đời, đoàn kết, có truyền thống yêu nước, có thế mạnh về tri thức, được chính quyền sở tại đánh giá cao. Đại sứ khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, từ thời kháng chiến cứu quốc cho đến công cuộc xây dựng và phát triển hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp luôn có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước.

Đại diện các hội đoàn như Hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), Liên đoàn Y tế Pháp-Việt (FSFV), Hội Doanh nhân Việt Nam - Campuchia - Lào tại Pháp (VCLFrance), Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), Hội Tôn vinh Văn hóa Việt (APCV), Câu lạc bộ yêu biển đảo Việt Nam, hội Cánh diều, đại diện các phái võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp… đã giới thiệu những hoạt động của hội đoàn, bày tỏ sự trăn trở và mong muốn xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, đoàn kết và hướng về quê hương, đất nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc và đặc biệt là tiếng Việt cho thế hệ trẻ, đồng thời cũng đóng góp vào sự phát triển của nước sở tại. Nhiều ý kiến cũng nêu ra các đề xuất nhằm đưa hoạt động cộng đồng ngày càng trở nên hiệu quả hơn, đáp ứng được sự mong mỏi của bà con.

Trao đổi với bà con kiều bào, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất "sâu sắc, tâm huyết và trí tuệ" của đại diện các hội đoàn trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa... Bộ trưởng cho biết Nhà nước Pháp đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam vì chính bề dày lịch sử và những đóng góp không ngừng cho sự phát triển của nước Pháp và đặc biệt cho quan hệ hữu nghị Việt Nam và Pháp. Bộ trưởng khẳng định Đảng và Nhà nước cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp này của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng vui mừng thông báo vắn tắt tình hình trong nước từ phát triển kinh tế - xã hội đến bảo vệ an ninh quốc phòng, cũng như đối nội, đối ngoại, từ những thành quả trong phòng chống dịch bệnh đến nỗ lực giữ gìn chủ quyền lãnh thổ trong bối cảnh phức tạp như hiện nay. Bộ trưởng cho biết có được điều này là do Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, với tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, tôn trọng nguyên tắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ nước khác, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực... Bộ trưởng khẳng định: "Chính với đường lối quan điểm này nên Việt Nam vẫn giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục phát triển. Đây là cố gắng lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta." Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: "Và cũng chính với những quan điểm đối ngoại trên mà Việt Nam đã nhận được sự nể trọng của thế giới". Hiện Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 192 trên tổng số 193 nước thành viên LHQ, trong đó có 30 nước có quan hệ đối tác chiến lược hoặc đối tác toàn diện và nhiều nước đang đề nghị nâng cấp quan hệ với Việt Nam.

Về quan hệ giữa Pháp và Việt Nam, trong cuộc gặp với người đồng cấp Pháp, bà Catherine Colonna, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã đề nghị hai bên tiếp tục nâng cấp quan hệ song phương và coi Việt Nam là trung tâm trong chính sách đối ngoại đối với khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Ngược lại, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng khẳng định Việt Nam cũng coi Pháp là trung tâm trong chính sách đối ngoại với Liên minh châu Âu (EU) vì Pháp là một thành viên rất quan trọng trong khu vực và có quan hệ lịch sử lâu đời, được nhân dân hai nước vun xới, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Trong cuộc gặp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã lắng nghe, giải đáp một số kiến nghị của bà con kiều bào và ghi nhận những ý kiến khác, hứa sẽ cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước nỗ lực đáp ứng một cách tốt nhất những nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nói riêng và cộng đồng người Việt trên toàn thế giới nói chung. Nhắc lại quan điểm của Nhà nước Việt Nam coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, là cầu nối hữu nghị với trong nước, Bộ trưởng mong rằng cộng đồng người Việt tại Pháp với bề dày trên 100 năm lịch sử, tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao ý thức, coi trọng lợi ích dân tộc và phát huy tốt các điểm tương đồng giữa Pháp và Việt Nam, để phát triển và hội nhập thành công, đóng góp tích cực vào nước sở tại, mà vẫn giữ gìn, lan tỏa bản sắc Việt và hướng về quê hương đất nước./.