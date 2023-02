Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương người đồng cấp Campuchia, Philippines và Malaysia

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng những thành tựu to lớn Campuchia đã đạt được thời gian qua; tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII (7/2023) và thực hiện thành công mục tiêu Tầm nhìn Campuchia 2030, đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao.

Hai bên vui mừng trước những phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là việc phối hợp tổ chức thành công chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Campuchia trong năm 2022 và nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022 kỷ niệm lần thứ 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 – 24/6/2022).

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao trên tất cả các kênh; tăng cường giao lưu nhân dân; duy trì và phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương hiện có; đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là giữa các tỉnh có chung biên giới; nỗ lực phục hồi du lịch; thúc đẩy đàm phán tiến tới hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đối với 16% đường biên giới còn lại trên đất liền nhằm tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước. Nhất trí phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực, quốc tế cũng như các cơ chế tiểu vùng, trong đó có CLV; ủng hộ nhau ứng cử vào các tổ chức đa phương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ và hỗ trợ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực; nhất trí việc hai bên cần nỗ lực tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, là thế mạnh của hai bên; khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Campuchia.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có thủ tục nhập quốc tịch, giúp người gốc Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trân trọng mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp trong quý I/2023.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique A. Manalo. Ảnh Đào Trang -TTXVN

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique A. Manalo, hai bộ trưởng bày tỏ hài lòng trước những tiến triển hết sức tốt đẹp trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Phlippines trên các lĩnh vực, nhất là sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Philippines (11/2022).

Để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới, hai bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thành công của chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. trong năm 2023; tích cực thúc đẩy các cơ quan liên quan của hai nước sớm nối lại các cơ chế hợp tác song phương bị gián đoạn do dịch bệnh COVID-19, trong đó có việc tổ chức Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao.

Bộ trưởng Manalo nhấn mạnh cần triển khai hiệu quả Chương trình hành động quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines giai đoạn 2019-2024, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược; nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, thương mại điện tử… như tinh thần Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã thống nhất tại cuộc gặp nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN (11/2022).

Hai bên ghi nhận bước tiến lớn trong thương mại hai chiều với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Philippines đạt gần 8 tỷ USD trong năm 2022, tăng gần 15%. Để sớm đưa thương mại hai nước đạt 10 tỷ USD, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên hạn chế việc áp đặt các rào cản thương mại đối với hàng hóa của nhau và tăng cường mở cửa thị trường cho các sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của hai nước, đồng thời tận dụng hiệu quả các hiệp định tự do thương mại (FTA) hai nước cùng tham gia. Bộ trưởng Enrique Manalo đánh giá cao việc Việt Nam khẳng định duy trì xuất khẩu gạo sang Philippines, hỗ trợ Philippines bảo đảm an ninh lương thực.

Hai bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hải quân, cảnh sát biển, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu trên biển, hợp tác bảo vệ môi trường biển và nghiên cứu khoa học biển… cũng như sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 10 Nhóm Công tác chung về các vấn đề biển và đại dương; khẳng định sẽ tiếp tục tích cực hợp tác giải quyết tốt vấn đề ngư dân tàu thuyền trên tinh thần nhân đạo và quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là Liên hợp quốc và ASEAN; thúc đẩy đoàn kết và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề lớn liên quan đến an ninh, lợi ích của mỗi nước và của khu vực. Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN khác trong việc thực hiện hiệu quả Tuyên bố của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy sớm đạt Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất.