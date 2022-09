Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II

Theo phóng viên TTXVN tại London, chiều 18/9, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã dự lễ viếng linh cữu Nữ hoàng tại đại sảnh tòa nhà Quốc hội Anh Westminter Hall và lễ tiếp đón đại diện các quốc gia do Nhà Vua Charles III chủ trì tại Cung điện Buckingham vào tối 18/9. Bộ trưởng cũng dự lễ tiếp tân do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh James Cleverly chủ trì tại Tu viện Westminster vào ngày 19/9 ngay sau lễ tang Nữ hoàng.

Viết trong sổ tang, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thay mặt Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bày tỏ niềm tiếc thương và chia buồn sâu sắc nhất tới đất nước Anh vì sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II. Ông viết: “Chúng tôi sẽ luôn trân trọng sự ủng hộ và đóng góp quan trọng của Nữ hoàng trong việc củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Chúng tôi xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và niềm hy vọng chân thành rằng hoàng gia, chính phủ và người dân Anh sẽ sớm vượt qua mất mát không thể bù đắp này và tiếp tục dẫn dắt Vương quốc Anh trên con đường phát triển và thịnh vượng”.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ các hoạt động lễ quốc tang Nữ hoàng Elizaberth II, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã cuộc gặp và tiếp xúc Nhà Vua Charles III, gặp Thủ tướng Liz Truss và nhiều thành viên nội các mới của Chính phủ Anh. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ tới Nhà Vua, các thành viên Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Vương quốc Anh. Bộ trưởng đánh giá cao vai trò to lớn của Nữ hoàng đối với sự phát triển thịnh vượng và vị thế của Vương quốc Anh; nhấn mạnh trân trọng sự ủng hộ quý báu của Nữ hoàng trong việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Anh; mong Hoàng gia, Chính phủ Anh tiếp tục lãnh đạo Vương quốc Anh phát triển cũng như ủng hộ thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược song phương trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II được cử hành theo nghi thức cấp nhà nước tại Tu viện Westminter với sự tham dự của 2.000 khách mời, trong đó có khoảng 500 nguyên thủ quốc gia, thành viên hoàng gia và quan chức đại diện cho gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại lễ tang, Đức cha David Hoyle, linh mục Tu viện Westminster, người điều hành tang lễ, ca ngợi cam kết không thay đổi và sự phụng sự quên mình vì đất nước và người dân của Nữ hoàng Elizabeth II trong suốt 70 năm trị vì của bà.

Trước tang lễ, linh cữu của Nữ hoàng được quàn tại đại sảnh tòa nhà Quốc hội Anh Westminter Hall từ chiều 14/9 để người dân đến viếng trong 4 ngày. Sáng 19/9, linh cữu của bà được đưa đến Tu viện Wesminter bằng linh xa gắn pháo của Hải quân hoàng gia Anh. Tu viện Westminter là nhà thờ lịch sử nơi các vị vua và hoàng hậu của Anh đăng quang, bao gồm lễ đăng quang của Nữ hoàng vào năm 1953. Đây cũng là nơi Nữ hoàng, khi đó là Công chúa Elizabeth kết hôn với Hoàng tử Philip vào năm 1947.

Tang lễ Nữ hoàng Anh là sự kiện lớn nhất kể từ Thế vận hội Olympic London 2012 và sự kiện quốc tế lớn nhất do Bộ Ngoại giao Anh chủ trì cho đến nay. Lễ tang được truyền trực tiếp trên kênh truyền hình BBC, iTV và Sky TV.

Sau lễ tang, linh cữu của Nữ hoàng được linh xa rước từ Tu viện Westminter đến Cổng Wellington tại Hyde Park Corner. Vua Charles III dẫn đầu các thành viên hoàng gia đi sau linh xa. Trong suốt lễ rước, cứ mỗi phút lại có một lượt đại bác được bắn từ công viên Hyde Park và đồng hồ Big Ben đổ chuông mỗi phút một lần. Hàng trăm nghìn người dân xếp hàng dài trên các tuyến phố của thủ đô London để tiễn biệt Nữ hoàng.

Sau lễ rước, linh cữu của bà được đưa đến Nhà nguyện St George ở lâu đài Windsor để thực hiện một nghi lễ vào chiều 19/9 với khoảng 800 người tham dự. Sau nghi lễ này, tối 19/9, Nữ hoàng sẽ được an táng cùng chồng bà, Hoàng thân Philip, tại nhà nguyện tưởng nhớ Vua George VI ở lâu đài Windsor. Đây cũng là nơi an nghỉ của cha mẹ và em gái Nữ hoàng.

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ngày 8/9, thọ 96 tuổi, sau hơn 70 năm trị vì. Loạt sự kiện trong lễ quốc tang của Nữ hoàng diễn ra trong 10 ngày, kết thúc bằng tang lễ vào ngày 19/9.

Một lực lượng kỷ lục đã được huy động để phục vụ tang lễ, gồm hơn 10.000 cảnh sát được điều động từ khắp đất nước cùng khoảng 10.000 nhân sự trong lực lượng quân đội và hàng nghìn công chức và các tình nguyện viên./.