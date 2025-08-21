Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong: "Việt Nam là một nền kinh tế năng động"

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

* Phóng viên: Xin Bộ trưởng cho biết những thành tựu nổi bật của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Australia – Việt Nam trong năm qua là gì?

* Bộ trưởng Penny Wong: Tôi thật sự rất vui khi được tham gia vào việc triển khai Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và chúng tôi rất vinh dự khi đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Australia vào tháng 3 năm ngoái. Tôi cho rằng hai nước đã hoàn thành hơn 90% các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đây chính là minh chứng cho tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước.

Australia hiện nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các bạn trong những ưu tiên then chốt, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao như lãnh đạo Việt Nam đã đề ra.

Một ví dụ cụ thể là chúng tôi vừa hoàn tất giao dịch đầu tiên trong một thương vụ thương mại quan trọng với Ngân hàng VPBank, cùng các đối tác đến từ Vương quốc Anh, Nhật Bản, Canada và Australia. Đây là một khoản tín dụng trị giá 350 triệu USD - minh chứng cho những hoạt động đầu tư mà chúng ta đang cùng nhau triển khai.

* Phóng viên: Thưa Bộ trưởng, Australia đánh giá thế nào về vai trò và những đóng góp của Việt Nam đối với khu vực, đặc biệt trong ASEAN và các cơ chế hợp tác đa phương khác?

* Bộ trưởng Penny Wong: Việt Nam là thành viên quan trọng trong khu vực. Việt Nam có một lịch sử lâu dài trong việc thấu hiểu tầm quan trọng của chủ quyền quốc gia và tôi xin chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của các bạn. Việt Nam luôn ý thức rõ việc phải bảo vệ chủ quyền, các bạn đã mang tinh thần lãnh đạo cũng như sự thấu hiểu đó vào vai trò của mình trong ASEAN.

Chúng tôi ghi nhận và chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm gia nhập ASEAN - một cột mốc hết sức quan trọng. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã hợp tác rất chặt chẽ với Việt Nam. Việt Nam hiểu rõ tầm quan trọng của luật lệ và chuẩn mực quốc tế, ví dụ như luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), và các chuẩn mực khác nhằm bảo đảm rằng những quốc gia như Australia và Việt Nam - chúng ta là những quốc gia quan trọng nhưng không phải siêu cường - đều cần dựa vào luật pháp và các chuẩn mực để bảo vệ chủ quyền của mình.

* Phóng viên: Theo Bộ trưởng, trong kỷ nguyên mới của Việt Nam, Australia có thể hỗ trợ như thế nào trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm mà Việt Nam đang thúc đẩy, như kinh tế số, kinh tế xanh và phát triển bền vững?

* Bộ trưởng Penny Wong: Trước hết, ASEAN được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2040 và Việt Nam là một phần quan trọng trong tiến trình đó. Vì vậy, khi chúng tôi nghĩ về hợp tác với các bạn, chúng tôi nhìn nhận Việt Nam là một nền kinh tế năng động trong một khu vực kinh tế đầy năng động và Australia muốn trở thành một đối tác trong quá trình phát triển này - điều đó mang lại lợi ích cho cả hai nước và cho toàn khu vực.

Chúng tôi đã xây dựng một Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á nhằm tăng cường sự gắn kết kinh tế của Australia với khu vực, trong đó có Việt Nam. Khoản đầu tư mà tôi đề cập trước đó sẽ được dùng để tài trợ cho cơ sở hạ tầng bền vững và các dự án xã hội - đó là một trong những trọng tâm chính của khoản đầu tư này. Tôi cũng thấy rằng Ngân hàng Quốc gia Australia (National Australia Bank) đã có thêm khoản đầu tư mới tại Việt Nam.

Vì bạn có nhắc đến tính bền vững, cũng như vấn đề Mekong, nên hôm nay tôi xin công bố - trong khuôn khổ cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo và Bộ trưởng Ngoại giao, sẽ có thêm một gói hỗ trợ bổ sung trị giá 50 triệu đô la Australia, nhằm triển khai 6 hoạt động mới và mở rộng về tăng cường khả năng chống chịu khí hậu cũng như an ninh nguồn nước cho các quốc gia Mekong. Đây là một phần trong gói hỗ trợ Mekong quy mô lớn hơn mà chúng tôi đang triển khai. Australia cũng sẽ hỗ trợ thêm 30 suất học bổng Australia Awards dành cho các quốc gia Mekong.

Tôi muốn nhấn mạnh đến Mekong bởi vì bạn đã đề cập đến phát triển bền vững và chúng tôi rất ý thức rằng đây là yếu tố vô cùng quan trọng đối với an ninh và sự phát triển bền vững không chỉ của Việt Nam mà còn của toàn bộ các quốc gia Mekong.

* Phóng viên: Bộ trưởng đánh giá thế nào về vai trò của giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ trong việc củng cố quan hệ Việt Nam – Australia về lâu dài?

* Bộ trưởng Penny Wong: Hiện có khoảng 37.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Australia. Đồng thời, có khoảng 17.000 sinh viên tại Việt Nam đang theo học các chương trình mang bằng cấp của Australia. Tôi nghĩ rằng đã có hơn 160.000 người Việt Nam chọn Australia là điểm đến giáo dục trong những năm qua. Đây thực sự là một phần rất quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước.

Tôi quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực này, bởi vì chính cha tôi từng là một học giả Colombo Plan từ Malaysia sang Australia. Vì vậy, trong gia đình tôi, tôi đã thấy tận mắt ý nghĩa của giáo dục và cách mà một mối quan hệ được xây dựng từ trải nghiệm học tập có thể tạo ra sự gắn kết kéo dài hàng thập kỷ.

Ngoài ra, chúng tôi còn có một cộng đồng người Việt Nam rất lớn tại Australia. Họ luôn tự hào về văn hóa của mình và tôi nghĩ rằng họ đã mang đến cho xã hội Australia sự hiểu biết rộng mở hơn về văn hóa và lịch sử phong phú của Việt Nam.

* Phóng viên: Bộ trưởng đánh giá thế nào về sự hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao trong thời gian gần đây?

* Bộ trưởng Penny Wong: Tôi rất trân trọng sự hợp tác với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Như tôi đã nói, đây là lần gặp gỡ thứ 8 của chúng tôi. Về mặt chiến lược, Australia và Việt Nam có sự đồng thuận rất cao. Cả hai nước đều mong muốn hòa bình, ổn định và thịnh vượng và chúng ta đang cùng nhau nỗ lực để đạt được những mục tiêu đó.

* Phóng viên: Nhân dịp chuyến thăm này và hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, Bộ trưởng muốn gửi thông điệp gì đến nhân dân Việt Nam?

* Bộ trưởng Penny Wong: Trước hết, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới nhân dân và Chính phủ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Tôi cũng muốn bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc trước những gì chúng tôi nhìn thấy qua lịch sử Việt Nam - đó là những thành tựu, nghị lực, ý chí kiên cường và lòng yêu nước. Các bạn luôn thấu hiểu ý nghĩa của việc bảo vệ đất nước và gìn giữ chủ quyền - đó là một phần quan trọng trong bản sắc dân tộc của các bạn, đồng thời cũng là một món quà quý giá cho cả khu vực. Vì vậy, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc chúng ta nhìn lại quá khứ, nhìn nhận chặng đường đã qua, đồng thời xây dựng được tình hữu nghị và quan hệ đối tác bền chặt như ngày hôm nay, điều đó mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chúng ta hiểu rõ lịch sử, nhưng cũng hiểu rõ chúng ta hiện nay là gì đối với nhau: chúng ta là những người bạn.

* Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!