Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Chủ tịch Tập đoàn Yamato (Nhật Bản)

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, liên kết kinh tế và đổi mới sáng tạo.

Đánh giá cao vị thế của Yamato – tập đoàn logistics hàng đầu Nhật Bản với bề dày hơn 100 năm kinh nghiệm, Bộ trưởng Lương Tam Quang hoan nghênh những đóng góp của Tập đoàn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam từ khi thành lập công ty trực thuộc vào năm 2015.