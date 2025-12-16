Bộ trưởng Lương Tam Quang gặp mặt đại biểu Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội Bộ Công an

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo và động viên đoàn viên, hội viên tại Chương trình.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động Đoàn, Hội, Công đoàn và kết quả tổ chức Đại hội tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong Công an nhân dân, công tác tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ Công an, Công đoàn Công an nhân dân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu cho biết, các tổ chức chính trị - xã hội trong Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về chất và lượng... Dù ở bất kỳ địa bàn, lĩnh vực công tác nào, đoàn viên, hội viên Công an nhân dân luôn phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; là lực lượng gương mẫu, đi đầu, truyền cảm hứng đối với các tầng lớp quần chúng nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp về người Công an cách mạng trong lòng nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng, những kết quả, thành tích mà các tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, hội viên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; khẳng định trong những thành tích, những kết quả của lực lượng Công an nhân dân có đóng góp quan trọng của các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đoàn viên, hội viên Công an nhân dân.

Theo Bộ trưởng, trong các chuyên án, vụ án đấu tranh với các "điểm nóng", với các loại tội phạm, nhiều đoàn viên, hội viên đã tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, sự tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ, tinh thần quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Trong các thành tích có tính "kỳ tích", được đánh giá là tiên phong, đi đầu dẫn dắt của Bộ Công an trong nhiệm kỳ vừa qua, như xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; xây dựng, hoàn thiện pháp luật với những vấn đề mới, phức tạp, chưa có tiền lệ; trong phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát... đều có hình ảnh của các đồng chí đoàn viên, thanh niên, phụ nữ Công an xung kích, không quản khó khăn, vất vả, kiên trì bám cơ sở.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Các cán bộ, chiến sỹ vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, "đi từng ngõ, gõ từng nhà", thu thập dữ liệu; góp công, góp sức hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa; dầm mình trong mưa lũ, tham gia cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân; nhận đỡ đầu, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh; viết tiếp những "ước mơ tới trường"; chiến sĩ mũ nồi xanh Công an nhân dân Việt Nam không quản ngại hiểm nguy có mặt tại những "điểm nóng" trên thế giới để kiến tạo hòa bình, bảo đảm thực thi pháp luật quốc tế; để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân về người cán bộ Công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", góp phần nâng cao vị thế của Công an Việt Nam trên trường quốc tế.

Thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội cần thống nhất nhận thức giai đoạn cách mạng mới của đất nước, việc triển khai quyết liệt các chủ trương, chiến lược của Đảng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của lực lượng Công an chính là "thời điểm vàng", "cơ hội vàng" để mỗi tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, hội viên thi đua cống hiến, vượt qua chính mình; gia tăng đóng góp cho công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng, xây dựng quê hương, đất nước, từ đó, khơi dậy khát vọng, hun đúc quyết tâm, hăng hái thi đua, vượt qua mọi khó khăn thử thách...

Mỗi tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn qua mỗi ngày, mỗi tháng có những hoạt động thiết thực chào mừng, phát huy sức mạnh, khơi gợi cho đoàn viên, hội viên sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tinh thần dấn thân phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, Bộ trưởng Lương Tam Quang gợi mở.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn cần khẳng định vai trò tiên phong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII với những kết quả, sản phẩm cụ thể. Trọng tâm là tiên phong thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất". Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi trạng thái làm việc. Đi đầu, dẫn dắt, nòng cốt trong phong trào "Bình dân học vụ số". Tiên phong thực hiện chủ trương về phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; tiếp cận các lĩnh vực then chốt, công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi. Tiên phong trong thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, cứu dân, giúp dân những lúc khó khăn, hoạn nạn...

Bộ trưởng nhấn mạnh việc tổ chức thành công Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, phấn đấu tạo ra những chuyển biến có tính đột phá, dấu ấn trong công tác của đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu công tác Công an./.