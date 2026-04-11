Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương sự nhạy bén, trí tuệ, bản lĩnh, vì lợi ích chung của lực lượng tham mưu công an nhân dân

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương 80 gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thuộc lực lượng Tham mưu Công an nhân dân; Bộ trưởng Lương Tam Quang trao chứng nhận điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu tặng các điển hình tiên tiến. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng tham mưu Công an nhân dân. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao quà tri ân tặng các nguyên lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, trân trọng ghi nhận những đóng góp của các lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an qua các thời kỳ.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao và tri ân những thành tích, kết quả, cống hiến, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ tham mưu Công an nhân dân qua các thời kỳ và các điển hình tiên tiến được tôn vinh trong chương trình; khẳng định rằng, trong thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân hơn 80 năm qua đều có đóng góp thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của công tác tham mưu; trong công tác chỉ huy, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp đều ghi dấu ấn những cống hiến, đóng góp của lực lượng tham mưu Công an nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, tham mưu là lĩnh vực công tác đặc thù, đòi hỏi cao về trí tuệ và tinh thần cống hiến, nhiệm vụ rất gian khổ, khó khăn. Các đồng chí cán bộ tham mưu không trực tiếp đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, không trực tiếp xông pha nơi hiểm nguy, gian khó song để có những kiến nghị xác đáng, những sản phẩm tham mưu tốt là cả quá trình học tập, nghiên cứu, tích lũy tài liệu, những ngày đêm trăn trở phân tích, đánh giá tình hình; là năng lực phối hợp, huy động sức mạnh tổng hợp từ các đơn vị nghiệp vụ; là sự nhạy bén phát hiện vấn đề, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám va chạm vì lợi ích chung. Công tác tham mưu tốt, giúp phòng ngừa hiệu quả hơn, xử lý tình huống "đúng", "trúng", công tác Công an chất lượng hơn, bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: 80 điển hình tiên tiến được lựa chọn, tôn vinh trong chương trình là những tập thể, cá nhân tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân; là sự tiếp nối, thể hiện sáng ngời phẩm chất của người cán bộ tham mưu qua các thời kỳ: Trung thành, mẫn cán, tỉ mỉ, khách quan.

Theo Bộ trưởng, Đại hội XIV của Đảng đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, đặc biệt đề cao tính hành động, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi. Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII xác định phương hướng lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, gia tăng đóng góp thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, công tác Công an tạo nền tảng thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, là nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Bối cảnh đó đang đặt ra trách nhiệm rất vẻ vang đối với lực lượng tham mưu Công an nhân dân, vừa phải là lực lượng gương mẫu nhất, đi đầu trong Công an nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII vừa phải làm tốt công tác tham mưu, điều phối, bảo đảm toàn lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện để lực lượng Tham mưu Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ.

Các điển hình tiên tiến cần phát huy cao độ những kết quả đã đạt được, tiếp tục nêu gương sáng về tinh thần kiên định, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại diện các tập thể, cá nhân được vinh danh phát biểu, Thượng tá Nguyễn Việt Anh, Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hải Phòng khẳng định sẽ nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Công an, vừa bảo đảm yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự, vừa mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế./.