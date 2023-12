Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên tham dự Diễn đàn Đông Nam Á và Tọa đàm Việt Nam tại Pháp

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu khai mạc tại Diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - PV TTXVN tại Pháp

Với mục đích thắt chặt quan hệ và tăng cường hợp tác giữa Pháp với các nước trong khu vực Đông Nam Á, diễn đàn đã thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp Pháp và doanh nghiệp đến từ các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có Việt Nam. Tham dự sự kiện còn có Thượng nghị sĩ Vincent Eblé, Chủ tịch Nhóm hữu nghị liên nghị viện và ông Clément Beaune, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi sinh thái và Gắn kết lãnh thổ, phụ trách giao thông Pháp, cùng đại sứ, đại diện ngoại giao các nước ASEAN tại Pháp. Đặc biệt, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai và Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã tham dự và phát biểu khai mạc diễn đàn. Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề nóng của thế giới và khu vực hiện nay như chuyển đổi năng lượng và trung hòa carbon, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và logistics, an ninh lương thực, phát triển hệ thống y tế... Bên cạnh đó, diễn đàn cũng đã tổ chức buổi tọa đàm bàn tròn dành riêng cho Việt Nam.

Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn ASEAN, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định sự kiện là nhịp cầu kết nối và củng cố hợp tác giữa ASEAN và Pháp nói riêng, cũng như ASEAN và Liên minh châu Âu (EU) - hai khu vực kinh tế quan trọng của thế giới nói chung, để cùng nhau ứng phó với những vấn đề đặt ra cho thế giới hiện nay, đồng thời tiếp tục phát triển mối quan hệ được thiết lập từ 45 năm nay. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao vai trò đầu tàu của Pháp trong quan hệ hợp tác với các nước ASEAN. Pháp chủ trương thúc đẩy các lĩnh vực thế mạnh như thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số… Đây cũng chính là các lĩnh vực mà các nước trong khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng mong muốn và tìm kiếm cơ hội cùng hợp tác phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết Việt Nam có những lợi thế đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi để có thể đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ giữa các nước ASEAN với Pháp. Cụ thể, Việt Nam có mối gắn kết lịch sử, quan hệ ngoại giao truyền thống 50 năm và quan hệ đối tác chiến lược 10 năm qua với Pháp; Việt Nam là nước duy nhất tại Đông Nam Á vừa có Hiệp định thương mại tự do (FTA) với EU, vừa tham gia tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với EU và các quốc gia thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), giúp thuận lợi hóa tối đa quá trình phát triển thương mại song phương và quá trình chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững; vị trí cửa ngõ của Đông Nam Á và 16 FTA đã ký kết giúp Việt Nam trở thành cầu nối hữu hiệu của ASEAN với các nước đối tác.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế tích cực, sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Việt Nam sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam và cam kết ổn định chính sách lâu dài để các nhà đầu tư Pháp và EU kinh doanh thành công và hiệu quả tại Việt Nam.

Bên cạnh các phiên chuyên đề về các vấn đề nóng của thế giới và khu vực, diễn đàn cũng dành riêng một buổi Tọa đàm bàn tròn về Việt Nam do Cơ quan đại diện Thương mại Pháp và Bộ Công Thương đồng chủ trì. Tọa đàm được xem như một trong những hoạt động thiết thực do Việt Nam và Pháp phối hợp tổ chức để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.