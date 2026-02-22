Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang tiếp lãnh đạo Tập đoàn Amazon

Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao chất lượng dịch vụ của Amazon cung ứng tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là dịch vụ điện toán đám mây đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Đoàn Hùng – P/v TTXVN tại Mỹ