Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra cao tốc Cà Mau - Cái Nước

Đoàn công tác kiểm tra thực địa tình hình triển khai các mũi thi công tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước vị trí tại cầu Sông Ông Đốc 1 (Km 6, thuộc địa bàn xã Khánh An, tỉnh Cà Mau).

Giám đốc Ban Quản lý dự án 166 (thuộc Bộ Quốc phòng) báo cáo tình hình thực hiện dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước với đoàn công tác. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Tại đây, Bộ trưởng cùng đoàn công tác đã nghe Đại tá Lê Xuân Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án 166 (thuộc Bộ Quốc phòng) báo cáo tình hình thực hiện dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước. Theo đó, dự án có tổng số hai gói thầu xây lắp, tổng giá trị thực hiện đến nay đạt 0,41% so với giá trị hợp đồng.

Cụ thể, tại Gói thầu XL01 (do Binh đoàn 12/Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) đã huy 226 kỹ sư, công nhân, tập kết 75 đầu xe máy các loại. Hiện tại, nhà thầu đang thi công xây dựng lán trại, bãi phụ trợ, trạm bê tông xi măng, triển khai đào hữu cơ, đắp cát đường công vụ tại vị trí ưu tiên… mặt bằng tiếp cận được khoảng 11,5km.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh tặng quà động viên các kỹ sư, công nhân đang làm việc trên công trường. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Tại Gói thầu XL02 (do Tổng công ty 319/Bộ Quốc phòng) đã huy động 30 công nhân, kỹ sư và tập kết 20 đầu xe máy các loại. Đồng thời, đã xây dựng xong trụ sở Ban điều hành trên đường ĐT986, hoàn thành việc kiểm tra đường đen, bình sai xong các mốc đường chuyền, thi công công xây dựng đường gom, đường công vụ...

Về công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án 166 đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Cà Mau trong suốt quá trình triển khai. Đến nay, đã bàn giao 100% mặt bằng tuyến chính, hoàn thành công tác rà phá, bom mìn, vật nổ đạt 100%. Còn đối với các mỏ cát sông tại Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, mỏ cát biển Sóc Trăng đã khảo sát và chờ cấp phép khai thác theo cơ chế đặc thù.

Công nhân làm việc trên công trường. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Tại buổi kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, có kế hoạch thi công cụ thể, cách thức tổ chức thi công khoa học, an toàn để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, kịp thời báo cáo cụ thể những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ, giải quyết.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị nhà thầu đánh giá kỹ lưỡng mọi phương án thi công mang lại hiệu quả cao, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, nỗ lực cao nhất triển khai thi công theo mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Các công nhân làm việc trên công trường. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng lưu ý, trong xử lý nền đất yếu, cần phải được giám sát chặt chẽ, chú trọng đến quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng công trình.

Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau cho biết, chính quyền địa phương cam kết phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Hồng Minh tặng quà động viên các kỹ sư, công nhân đang làm việc trên công trường. Đồng thời, mong muốn, đội ngũ kỹ sư, công nhân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, chung sức vì sự phát triển của đất nước.

Tuyến cao tốc Cà Mau – Cái Nước có tổng chiều dài 25,152 km; điểm đầu tại Km 0 trùng điểm cuối của Dự án cao tốc Hậu Giang - Cà Mau tại nút giao IC12 (đường Hành lang ven biển phía Nam, thuộc xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau); điểm cuối tại Km 42+168 (thuộc xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau). Phần cầu tổng 30 cầu tuyến chính, 7 cầu tuyến nhánh, chiều dài cầu tuyến chính 17km./.