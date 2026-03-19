Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc dự Lễ khởi hành tuần tra liên hợp hải quân

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng đoàn đại biểu hai nước tại cảng Phòng Thành. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngay sau khi đến cảng Phòng Thành, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đã tham quan khu trưng bày hình ảnh về các chuyến tuần tra liên hợp trước đây giữa Hải quân hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc tham quan trưng bày ảnh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tháng 10/2005, Hải quân hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã ký Thoả thuận về tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Kể từ năm 2006, Hải quân hai nước đã liên tục tổ chức 39 đợt tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và triển khai nhiều lần luyện tập chung trên biển trong khuôn khổ tuần tra liên hợp, từ đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng, tăng cường tình hữu nghị và tin tưởng lẫn nhau, nâng cao năng lực, hiệu quả trong việc cùng nhau ứng phó với các rủi ro an ninh trên biển, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc duy trì an ninh và ổn định vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân phát lệnh và chứng kiến Lễ khởi hành Tuần tra liên hợp lần thứ 40, Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tiếp đến, hai Bộ trưởng đã tham quan tàu 568 của Hải quân Trung Quốc, tàu 015 của Hải quân Việt Nam và thăm hỏi, động viên chỉ huy, sĩ quan, thủy thủ hai bên.

Báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân, chỉ huy hai biên đội cho biết, tại cảng Phòng Thành, sĩ quan, thủy thủ hai nước đã hoàn thành tốt các nội dung giao lưu văn hóa, thể thao và tổ chức hiệp đồng đầy đủ nhiệm vụ tuần tra liên hợp.

Trong chuyến tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp lần này, Hải quân Việt Nam sử dụng biên đội tàu 015, 012; Hải quân Trung Quốc sử dụng biên đội tàu 568, 627. Hai bên sẽ thực hiện tuần tra trên 8 tuyến, đi qua 9 điểm, với tổng quãng đường hành trình trên biển 247 hải lý, tổng thời gian 28 giờ. Phương tiện, trang bị kỹ thuật của hai biên đội hoạt động tốt; sĩ quan, thủy thủ hai bên quán triệt sâu sắc và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.