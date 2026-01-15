Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6. Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao vai trò tích cực và những đóng góp quan trọng của Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Ban Thư ký ASEAN đối với công việc chung của ASEAN, cũng như sự hỗ trợ và hợp tác mà Tổng Thư ký và Ban Thư ký dành cho Việt Nam thời gian qua.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ tầm quan trọng của đoàn kết, thống nhất và tập trung thực hiện các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN. Theo đó, các nước thành viên ASEAN cần ưu tiên nguồn lực nhằm triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược, cũng như hỗ trợ Timor-Leste tham gia hiệu quả và hội nhập toàn diện trong các hoạt động hợp tác ASEAN. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ trưởng nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược, xử lý kịp thời và hiệu quả các thách thức cũng như các điểm nóng, bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho phát triển kinh tế ở khu vực.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Bộ trưởng cũng chia sẻ tầm quan trọng của tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối thông qua thực hiện và khai thác hiệu quả các thỏa thuận khu vực như Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Mạng lưới điện ASEAN (APG)..., và phát huy các động lực tăng trưởng mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ giữa các nước ASEAN và với các đối tác. Bộ trưởng cũng đề nghị Ban Thư ký ASEAN hỗ trợ các nước thành viên nghiên cứu và đề xuất các sáng kiến thiết thực không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư... mà còn trong việc nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó, xử lý các vấn đề và thách thức ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực, thông qua phát huy hiệu quả các công cụ và cơ chế như Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện Hợp tác ở Đông Nam Á.

Nhân dịp Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ diễn ra từ ngày 19-25/01, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ trên cơ sở đánh giá và tổng kết 40 năm đổi mới, Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ đề ra các mục tiêu và định hướng phát triển toàn diện cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Bộ trưởng cũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, và ASEAN luôn có vị trí và vai trò chiến lược quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam cam kết tích cực phối hợp cùng các nước thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh, đề cao và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Tổng Thư ký Kao Kim Hourn đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, khẳng định Việt Nam đã trở thành hình mẫu về phát triển bền vững. Tổng Thư ký khẳng định Ban Thư ký ASEAN sẵn sàng hỗ trợ các nước thành viên hiện thực hóa các mục tiêu của Tầm nhìn ASEAN 2045. Tổng Thư ký Kao Kim Hourn chúc mừng, bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, góp phần tăng cường hơn nữa vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Tổng Thư ký ASEAN cũng bày tỏ cảm ơn và khẳng định sẽ tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba dự kiến được tổ chức trong năm 2026. Tổng Thư ký cũng chia sẻ đánh giá cao về chủ đề “Cùng định hướng tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm” của Diễn đàn, và tin tưởng Diễn đàn sẽ giúp các nước ASEAN trong quá trình thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược./.



