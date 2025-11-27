Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Nhà nước Palestine

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Palestine Varsen Aghabekian Shahin. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nồng nhiệt chào mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Palestine Varsen Aghabekian Shahin lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thắt chặt tình đoàn kết và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn các Nhà lãnh đạo Palestine đã có thư thăm hỏi, chia sẻ với các Nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trước những thiệt hại do thiên tai vừa qua tại Việt Nam.

Thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 80 năm thành lập nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, coi trọng các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Palestine. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là các trụ cột để phát triển hiện nay.

Về vấn đề Palestine, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh lập trường của Việt Nam là ủng hộ giải pháp Hai Nhà nước, trong đó có việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập với đường biên giới trước năm 1967, với thủ đô là Đông Jerusalem, sinh sống hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc. Việt Nam luôn trước sau như một ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine vì độc lập và các quyền tự quyết dân tộc. Bộ trưởng cho biết Việt Nam sẵn sàng tham gia công cuộc tái thiết Dải Gaza.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Palestine Varsen Aghabekian Shahin trao đổi biên bản về Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao. Ảnh: An Đăng - TTXVN Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Nhà nước Palestine Varsen Aghabekian Shahin cảm ơn sự ủng hộ quý báu cả về vật chất và tinh thần mà Việt Nam đã dành cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine. Bộ trưởng Varsen Aghabekian Shahin nhấn mạnh Việt Nam và Palestine cùng có chung khát vọng độc lập dân tộc, mong muốn Việt Nam tiếp tục dành cho Palestine sự ủng hộ trong thời gian tới, góp phần chấm dứt tình trạng xung đột.

Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Palestine khẳng định lãnh đạo và nhân dân Palestine luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Việt Nam, một người bạn thuỷ chung, nghĩa tình của Palestine.