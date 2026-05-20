Cùng dự có Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam John W. McIntyre, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.



Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, sau hơn 30 năm bình thường hóa quan hệ và hơn hai năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu; đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với phía Hoa Kỳ nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi, bảo đảm công bằng và cân bằng cho doanh nghiệp và người dân hai nước.



Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị USTR tiếp tục tăng cường tham vấn song phương để trao đổi về tình hình và phương hướng hợp tác cụ thể; hỗ trợ nâng cao năng lực, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm cho cán bộ của Bộ Công an; tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ Công an trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.



Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN