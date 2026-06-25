Bố trí tối thiểu 300 mét vuông đất sinh hoạt cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Các đại biểu biểu quyết thông qua 36 Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Phát biểu tại kỳ họp, ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động nhằm triển khai hiệu quả các Nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả thực hiện; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.



Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri; báo cáo, thông tin đầy đủ các nội dung của các kỳ họp tới cử tri; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và kịp thời phản ánh trung thực đến các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập 8 phường mới gồm: Chợ Đồn, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Quân Chu, Trại Cau và Võ Nhai.

Nghị quyết được đánh giá phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, góp phần hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ chức năng quản lý giữa khu vực đô thị và nông thôn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thông qua nghị quyết quy định chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh. Theo nghị quyết, khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất sinh hoạt cộng đồng sẽ được Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí quỹ đất gắn với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm diện tích tối thiểu 300 mét vuông.

Đối với trường hợp hỗ trợ đất ở cho cá nhân chưa có đất ở, người dân sẽ được giao đất ở hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và được miễn tiền sử dụng đất. Nghị quyết cũng quy định các chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp và hỗ trợ thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thông qua nhiều nghị quyết về tài chính, ngân sách và đầu tư công; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025; quyết định phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Kỳ họp cũng thông qua nhiều cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hỗ trợ giáo dục, công tác dân tộc, tôn giáo, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với đó, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách quan trọng về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội và xây dựng chính quyền địa phương như chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục công lập; hỗ trợ sinh viên Lào và Campuchia học tập tại tỉnh; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; chế độ, chính sách đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố; các chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hỗ trợ hoạt động tôn giáo và phòng, chống ma túy./.