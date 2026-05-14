Bố trí 220 tỷ đồng xây dựng công trình hạ tầng khu du lịch thác Bản Giốc

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án và kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 nguồn ngân sách trung ương (không bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia), trong đó, bố trí 220 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu du lịch Thác Bản Giốc, xã Đàm Thuỷ, tỉnh Cao Bằng. Các công trình hạ tầng khu du lịch thác Bản Giốc nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư đồng bộ giữa nguồn vốn ngân sách và thu hút đầu tư từ nhà đầu tư Sun Group; đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật trong triển khai hạng mục Khu cảnh quan mốc 834-835 thuộc dự án là công trình biên giới đặc thù trong khu hợp tác khai thác chung tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam)- Đức Thiên (Trung Quốc)…

Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy Tô Vũ Ninh cho biết, người dân thuộc khu vực dự án đều đồng thuận trong việc giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, cần lưu ý đến việc xác định giá, phương pháp bồi thường giải phóng mặt bằng. Xã Đàm Thủy sẵn sàng phối hợp với các bên liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, trong đó có việc giao nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã phụ trách vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng từ 2-3 hộ dân…

Các dự án gồm dự án Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông); cấp nước sinh hoạt khu vực thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An (cũ); Phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc; tỉnh Cao Bằng cũng đã được phê duyệt danh mục dự án và số kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 nguồn ngân sách Trung ương…

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thông qua các Nghị quyết Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031; phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 – 2030; phê chuẩn Đề án “xây dựng lực lượng huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030”; phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2026 (bổ sung đợt 1).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; trọng tâm là đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tránh thất thoát, lãng phí. Cùng với đó là triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Các cấp, ngành cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng điều hành, năng lực thực thi công vụ; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở... HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết và kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất, kiến nghị các cấp, các ngành kịp thời có giải pháp tháo gỡ, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng./.