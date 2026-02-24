Bộ Tài chính phát tín hiệu “nâng chất” toàn diện thị trường chứng khoán

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng các thành viên thị trường tại lễ ra mắt linh vật thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Hứa Chung-TTXVN

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một năm tăng trưởng mạnh và đang đứng trước cơ hội thu hút dòng vốn lớn sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi mở đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đồng thời đánh dấu 30 năm Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026). Trong bối cảnh thị trường đang từng bước khẳng định vị thế là một thị trường mới nổi, nhiệm vụ trọng tâm của ngành là nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tính minh bạch, ổn định và khả năng chống chịu trước các biến động toàn cầu.

Chính vì vậy, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, nghi thức đánh cồng đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa truyền thống khai mở một năm giao dịch mới, mà còn là thông điệp thể hiện quyết tâm xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững, cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Dịp này, HOSE cũng ra mắt bảng tên mới, với chất liệu bằng đá hoa cương xanh, biểu trưng cho các giá trị công bằng, công khai, minh bạch và khẳng định bước phát triển mới của thị trường chứng khoán. Ảnh: Hứa Chung-TTXVN

Thực tế, năm 2025 ghi dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam, bất chấp những biến động phức tạp của kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát và GDP tăng 8,02%, thị trường cổ phiếu duy trì hoạt động an toàn, minh bạch và thanh khoản cao. Chỉ số VN-Index tăng hơn 40% so với năm trước, thuộc nhóm thị trường tăng trưởng mạnh trên thế giới. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 29.000 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 39%, trong khi vốn hóa thị trường đạt gần 10 triệu tỷ đồng, tương đương 86,7% GDP và hướng tới mục tiêu đạt ít nhất 100% GDP trong năm 2026.

Động lực tăng trưởng của thị trường tiếp tục được củng cố bởi việc đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới KRX, cùng với việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây được kỳ vọng là bước ngoặt quan trọng giúp thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, nâng cao quy mô, chiều sâu và năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam.

Bước sang những tháng đầu năm 2026, xu hướng tích cực tiếp tục được duy trì khi chỉ số và thanh khoản thị trường tăng trưởng ổn định. Các thị trường liên quan như chứng khoán phái sinh, trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp cũng ghi nhận sự phát triển bền vững, góp phần hoàn thiện cấu trúc thị trường vốn.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Nghị quyết Đại hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, trong đó năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, năm khởi đầu cho các mục tiêu cao hơn, kết quả đạt được sẽ là tiền đề quan trọng, tạo đà bứt phá cho giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức trước những bất ổn, khó lường từ tình hình địa chính trị, cũng như biến động kinh tế, thương mại toàn cầu…

Để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, nguồn lực vốn được xác định đóng vai trò rất quan trọng, trong đó có vai trò lớn của thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

Trong bối cảnh đó, người đứng đầu Bộ Tài chính yêu cầu ngành Chứng khoán tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, linh hoạt, tập trung hoàn thiện khung pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng cơ sở nhà đầu tư. Đồng thời, cần đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết, phát triển các sản phẩm tài chính bền vững như trái phiếu xanh, cũng như triển khai các thị trường mới như tín chỉ các-bon và tài sản mã hóa, qua đó nâng cao chất lượng, quy mô và sức cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cam kết sẽ tiếp tục bám sát, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa để thị trường chứng khoán phát triển ổn định, an toàn, bền vững.

Tiếp thu các chỉ đạo từ Bộ Tài chính, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết năm 2026 sẽ là năm bản lề đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, khi thị trường chuyển từ giai đoạn “đạt điều kiện” sang vận hành ổn định, bền vững theo chuẩn mực của một thị trường mới nổi, đồng thời đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển của ngành chứng khoán.

Theo bà Phương, trong giai đoạn tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm thị trường vận hành an toàn, minh bạch, ổn định và có khả năng chống chịu cao trước biến động. Cơ quan quản lý cũng cam kết thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Tài chính, góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư và thúc đẩy thị trường phát triển bền vững, đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế.

Với nền tảng vĩ mô ổn định, định hướng chính sách rõ ràng và quyết tâm của cơ quan quản lý cùng các thành viên thị trường, năm 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành trụ cột quan trọng của hệ thống tài chính và là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Dịp này, HOSE cũng ra mắt bảng tên mới và linh vật biểu tượng, thể hiện quyết tâm xây dựng hình ảnh thị trường hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững. Trong đó, linh vật thị trường chứng khoán Việt Nam được lấy cảm hứng từ bò tót Dakmin, biểu trưng cho sự tăng trưởng, quyết tâm và niềm tin vào triển vọng phát triển bền vững của thị trường./.