Bổ sung tàu tuần tra cao tốc TT-400, tăng cường thực thi pháp luật trên biển

Lễ hạ thủy Tàu CSB 4043 tại Tổng Công ty Ba Son. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã công bố quyết định của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam về việc thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043; công bố quyết định thành lập Chi bộ tàu CSB 4043 và trao các quyết định về công tác cán bộ, quân lực. Tàu CSB 4043 được biên chế cho Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Phát biểu giao nhiệm vụ cho Khung tàu, Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia Khung tiếp nhận tàu CSB 4043. Thiếu tướng nhấn mạnh, việc thành lập Khung tiếp nhận góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên vùng biển Tây Nam.

Lễ hạ thủy Tàu CSB 4043 tại Tổng Công ty Ba Son. Ảnh: TTXVN phát

Đồng chí Tư lệnh Vùng yêu cầu các cơ quan của Bộ Tư lệnh Vùng, Hải đội 401 thường xuyên quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho Khung tàu CSB 4043 hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện và đưa tàu về đơn vị; đối với Khung tàu CSB 4043, đồng chí Tư lệnh Vùng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Khung tiếp nhận tàu nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật; chủ động nghiên cứu tài liệu, nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật, vũ khí trang bị của tàu; tích cực học tập, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, sớm làm chủ phương tiện ngay sau khi tiếp nhận. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong quá trình tiếp nhận và khai thác, sử dụng tàu.