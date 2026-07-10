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Bổ sung tàu tuần tra cao tốc TT-400, tăng cường thực thi pháp luật trên biển
Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã công bố quyết định của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam về việc thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043; công bố quyết định thành lập Chi bộ tàu CSB 4043 và trao các quyết định về công tác cán bộ, quân lực. Tàu CSB 4043 được biên chế cho Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.
Phát biểu giao nhiệm vụ cho Khung tàu, Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia Khung tiếp nhận tàu CSB 4043. Thiếu tướng nhấn mạnh, việc thành lập Khung tiếp nhận góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên vùng biển Tây Nam.
Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Khung tiếp nhận tàu, Đại úy Nguyễn Văn Phước, Thuyền trưởng tàu CSB 4043 khẳng định sẽ quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, nhanh chóng làm chủ phương tiện, trang bị kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và khai thác hiệu quả tàu tuần tra cao tốc TT-400, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.