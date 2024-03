Bộ Quốc phòng Việt Nam tăng cường hợp tác với Bộ Quốc phòng Indonesia và Philippines

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gặp song phương Ngài Muhammad Herindra, Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Luang Prabang, tại cuộc gặp Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Muhammad Herindra, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Bộ Quốc phòng Indonesia đã tổ chức thành công các sự kiện trong Năm Chủ tịch ASEAN 2023, góp phần duy trì đà hợp tác, nâng cao vị thế của ASEAN. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ vui mừng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương Việt Nam-Indonesia.

Trên cơ sở kết quả các văn kiện hợp tác đã ký kết, hai bên nhất trí tăng cường, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; các cơ chế đối thoại giữa hai Bộ Quốc phòng; hợp tác quân, binh chủng; nghiên cứu mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, hậu cần và quân y; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn sự kiện đa phương. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn lực lượng chấp pháp trên biển hai nước tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, hợp tác, giúp đỡ tàu cá và ngư dân của nhau bị gặp nạn trên biển, cũng như đối xử nhân đạo đối với tàu cá và ngư dân, phù hợp với quan hệ hai nước và tinh thần đoàn kết ASEAN.



Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gặp song phương Ngài Irineo C. Espino, Thứ trưởng Quốc phòng Philippines. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc gặp Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Irineo C. Espino, hai bên đánh giá quan hệ quốc phòng song phương thời gian qua được triển khai hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó có trao đổi đoàn các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, cử tàu thăm; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và khuôn khổ hợp tác đa phương do ASEAN dẫn dắt.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên xúc tiến việc ký kết các văn kiện hợp tác: Bản thỏa thuận về hợp tác quốc phòng, Bản ghi nhớ về hỗ trợ hậu cần song phương; các cơ quan chấp pháp trên biển hai nước tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, hợp tác, giúp đỡ tàu cá và ngư dân của nhau bị gặp nạn trên biển, cũng như đối xử nhân đạo đối với tàu cá và ngư dân, phù hợp với quan hệ hai nước và tinh thần đoàn kết ASEAN. Hai bên nhất trí cho rằng cho rằng hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, do đó đề nghị giao cho các cơ quan nghiên cứu đề xuất để phát triển quan hệ quốc phòng tương xứng với quan hệ giữa hai nước.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp; duy trì cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng; hợp tác quân, binh chủng; giao lưu sĩ quan trẻ; nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như hậu cần, quân y, an ninh, an toàn hàng hải.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị tiếp tục thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa lực lượng Hải quân Việt Nam và Philippines đóng quân trên hai đảo Song Tử Tây và Song Tử Đông với các hình thức phong phú hơn, để các cán bộ, chiến sĩ hiểu biết, gắn bó với nhau để cùng thực hiện nhiệm vụ chung, góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương./.