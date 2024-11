Bộ Quốc phòng tri ân những cựu chiến binh Liên Xô từng công tác ở Việt Nam

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quà cho các cựu chiến binh tại Moskva. Ảnh: Duy Trinh - PV TTXVN tại LB Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tham dự cuộc gặp còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Vladimir Buyanov, Đại diện Bộ Quốc phòng LB Nga cùng các cán bộ Đại sứ quán.

Tại cuộc gặp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến xúc động chia sẻ rằng lịch sử đã cho thấy quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy, vượt qua mọi thử thách của thời gian và biến động của lịch sử. Đây là tài sản vô giá, là nền móng vững chắc cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt - Nga trong giai đoạn hiện nay.

Cả hai đất nước đều không quên các chiến sĩ quốc tế cộng sản, những người con ưu tú của Việt Nam đã ngã xuống khi bảo vệ thủ đô Moskva khỏi phát xít Đức vào những ngày tháng khốc liệt mùa Đông năm 1941, cũng như sẽ luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà nhân dân Liên Xô dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh dành độc lập và thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Những chiến công, thành tích và sự hy sinh của các cựu chiến binh Liên Xô đã để lại trong lòng nhân dân Việt Nam những tình cảm sâu nặng và sự trân trọng đặc biệt. Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, to lớn và hiệu quả đó. Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực tri ân các cựu chiến binh Nga.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, sau 79 năm giành độc lập (1945-2024) và 49 năm thống nhất đất nước (1975-2024), Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Quy mô nền kinh tế được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và an sinh xã hội được bảo đảm ngày càng tốt hơn; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường.

Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế. 80 năm xây dựng, chiến đầu và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn giữ vững bản chất cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội cụ Hồ”. Truyền thống, danh hiệu ấy có sự đóng góp công sức, sự hi sinh của các cựu chiến binh Nga tại đây.

Xúc động gặp đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, thay mặt các cựu chiến binh, ông Nikolai Kolesnik - Chủ tịch Hội Cựu chuyên gia quân sự LB Nga từng công tác tại Việt Nam, đã điểm lại những chiến công của các chuyên gia Liên Xô trong quãng thời gian sát cánh cùng Việt Nam đồng thời khen ngợi tinh thần, ý chí quyết tâm làm chủ phương tiện kỹ thuật của các trắc thủ tên lửa Việt Nam, yếu tố quan trọng đã dẫn tới chiến thắng trong trận “Điện Biên Phủ trên không” đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng không quân lớn nhất của Mỹ tháng 12/1972.

Chúc các cựu chiến binh Nga cùng thân nhân mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong các cựu chiến binh nếu có những tư liệu lịch sử trong thời gian giúp nhân dân Việt Nam chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, có thể gửi cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đây vừa là kỷ niệm, vừa là kinh nghiệm quý báu cần lưu giữ, để nhắc nhở các thế hệ sau nhớ về mối quan hệ trải dài qua 7 thập kỷ giữa Việt Nam và Nga.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời các cựu chiến binh Nga sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và thăm lại Việt Nam, nơi các cựu chiến binh Nga đã trải qua những năm tháng gian khổ, hào hùng và đầy tự hào.

Trước đó, ngày 14/11, tại St. Petersburg, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đã chủ trì buổi gặp mặt các cựu chiến binh Liên Xô từng công tác ở Việt Nam cùng thân nhân.

Thay mặt các cựu chiến binh tham dự cuộc gặp, Đại tá Aleksey Skrebliukov, Chủ tịch Chi Hội cựu chiến binh từng công tác ở Việt Nam tại St. Petersburg cho biết ông đã chứng kiến một đất nước Việt Nam với muôn vàn khó khăn trong giai đoạn chiến tranh, nhưng ông cũng thấy được sức mạnh và tinh thần kiên cường trong cuộc đấu tranh vì tự do, độc lập và chủ quyền dân tộc của người dân Việt Nam. Ông cũng bày tỏ hy vọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt giữa LB Nga và Việt Nam sẽ mãi mãi bền vững./.