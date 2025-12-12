Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình tại biên giới Thái Lan - Campuchia

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Trước diễn biến phức tạp ngày càng gia tăng của tình hình xung đột vũ trang tại biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam:

Công dân đang lưu trú gần khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia cần chủ động rời ngay khỏi khu vực xung đột để đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn về người và tài sản; tuyệt đối không đến hoặc di chuyển qua các khu vực đang xảy ra xung đột tại khu vực gần biên giới Thái Lan - Campuchia; tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn về bảo đảm an ninh, an toàn của chính quyền sở tại.

Công dân đang lưu trú gần khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia cập nhật, theo dõi sát tình hình cũng như thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao, thường xuyên giữ liên hệ với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia. Nếu cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về bảo hộ công dân, công dân Việt Nam có thể liên hệ theo các đường dây nóng:

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Điện thoại: +66898966653

E-mail: vnemb.th@mofa.gov.vn; consular.section.bkk@gmail.com

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan

Điện thoại: +66935367869

Email: konkaen.th@mofa.gov.vn

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Điện thoại: +855977492430; +855316199999

Email: ttcpc@mofa.gov.vn; consularcpc@gmail.com

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia

Điện thoại: +855979439888

Email: tlsq.battambang@gmail.com

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia

Điện thoại: +855.979.732255

Email: tlsqsiha@gmail.com

Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao:

Điện thoại: +84981848484

Email: baohocongdan@gmail.com./.