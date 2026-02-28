Báo Ảnh Việt Nam

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại

Trước những diễn biến mới liên quan đến tình hình tại khu vực, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong nước đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại các địa bàn lân cận, các cơ quan chức năng, các cơ quan ngoại giao tại sở tại theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và trụ sở các cơ quan đại diện.
Khói bốc lên từ thành phố Tel Aviv, Israel sau cuộc tấn công đáp trả của Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

 

Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran, tình hình công dân Việt Nam tại địa bàn hiện tại an toàn.
 
Bộ Ngoại giao khuyến cáo:
 
- Công dân Việt Nam không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, không đến khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.
 
- Công dân Việt Nam đang ở Iran và Israel và các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột cần giữ liên hệ, theo dõi thường xuyên thông tin của cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.
 
- Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran và Israel liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng như Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.
 
+ Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Israel:+972.555.025.616, email: giooctv.mofa@gmail.com hoặc+972.508.783.373, email: thuynb.mofa@gmail.com.
+ Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Iran:+989339658252(gọi trực tiếp);+989334609074(Whatsapp, Viber)
+ Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao:+84981848484hoặc+8496541118, email: baohocongdan@gmail.com./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

