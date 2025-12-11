Bộ đội Biên phòng Việt Nam và cơ quan Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc tăng cường hợp tác

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, hợp tác biên phòng là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác quốc phòng hai nước; ghi nhận kết quả hội đàm giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc; bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là duy trì trao đổi đoàn, phát huy chặt chẽ trong việc thực thi cơ chế pháp luật ba cấp trong quản lý biên giới đất liền, thường xuyên tổ chức hội đàm, các chương trình giao lưu, chia sẻ thông tin.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị: Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc thúc đẩy sớm ký kết các thỏa thuận, văn bản về tăng cường hợp tác kiểm soát xuất nhập cảnh; tiếp tục duy trì trao đổi, thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực trao đổi đoàn, giao lưu công tác chính trị, giao lưu sỹ quan trẻ; triển khai hiệu quả cơ chế tuần tra liên hợp, tuần tra song phương; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến đấu tranh, phòng chống tội phạm xuyên biên giới; nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát khu vực cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa, người và phương tiện, cùng nhau duy trì đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển Việt Nam - Trung Quốc.