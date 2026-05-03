Bộ đội Biên phòng Quảng Trị kịp thời hỗ trợ, ứng cứu, xử lý hiệu quả nhiều tình huống trong ngày nghỉ lễ

Cán bộ chiện sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Quảng Trị) nỗ lực dập lửa cháy rừng phòng hộ ngày 2/5. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, từ ngày 1 đến 3/5, các đơn vị trên hai tuyến biên giới biển và đất liền đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài và các sự cố phát sinh trên địa bàn.

Trên tuyến biên giới đất liền, trước diễn biến thời tiết bất thường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đã kịp thời có mặt giúp nhân dân khắc phục hậu quả lốc xoáy xảy ra tại xã Đakrông. Cụ thể, chiều tối 2/5, tại thôn Ra Lây, xã Đakrông, mưa lớn cục bộ kèm lốc xoáy đã làm tốc mái nhà của hai hộ dân gồm ông Hồ Ngọc Thịnh (sinh năm 1978) và anh Hồ Văn Non (sinh năm 2001). Tổng thiệt hại về tài sản ước tính gần 20 triệu đồng; không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi nắm tình hình, Đồn Biên phòng Ba Nang đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ xuống hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tại hiện trường, lực lượng Biên phòng đã giúp các gia đình thu gom, sắp xếp các tấm tôn bị gió cuốn, tổ chức lợp lại mái nhà và gia cố chắc chắn để bảo đảm an toàn. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ cũng đã thăm hỏi, động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Đồn Biên phòng Ba Nang đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN phát

Cũng trong ngày 2/5, lúc 14 giờ 30 phút, tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Cửa Việt (địa bàn phụ trách của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt) đã xảy ra vụ cháy rừng. Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều động 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường, phối hợp với lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương và nhân dân triển khai các biện pháp chữa cháy.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, gió lớn, thực bì khô dễ bắt lửa, các lực lượng đã khẩn trương phát đường băng cản lửa, dùng các phương tiện tại chỗ dập lửa, đồng thời tổ chức khoanh vùng để ngăn cháy lan trên diện rộng.

Sau hơn một giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra. Theo cơ quan chức năng, diện tích rừng bị ảnh hưởng khoảng 1 ha. Việc xử lý kịp thời đã góp phần bảo vệ hiệu quả diện tích rừng phòng hộ ven biển, giữ gìn môi trường sinh thái và an toàn khu dân cư lân cận.

Trước đó, chiều 1/5, lực lượng Đồn Biên phòng Triệu Vân cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng và bà con nhân dân xã Nam Cửa Việt nhanh chóng tham gia chữa cháy, bảo vệ khu rừng phòng hộ trên địa bàn. Sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng đã góp phần ngăn chặn nguy cơ cháy lan, giảm thiểu thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Không chỉ tích cực tham gia bảo vệ rừng, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị còn kịp thời cứu giúp người dân gặp nạn trên biển. Trong chiều 1/5, vào lúc 18 giờ, anh N.V.T (35 tuổi), trú tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội, cùng gia đình tắm biển tại bãi biển Nhật Lệ (phường Đồng Hới) thì không may bị đuối nước.

Ngay khi phát hiện sự việc, đội cứu hộ, cứu nạn thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới cùng người dân có mặt tại khu vực đã nhanh chóng tiếp cận, cứu vớt nạn nhân đưa vào bờ an toàn. Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cũng khẩn trương điều động lực lượng đến hiện trường tiếp nhận nạn nhân, tổ chức sơ cứu và kiểm tra tình trạng sức khỏe ban đầu cho người bị nạn.

Lãnh đạo xã Tuyên Lâm (Quảng Trị) thăm, động viên lực lượng chốt chặn, bảo vệ rừng trên địa bàn. Ảnh: TTXVN phát

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, quân y đơn vị đã triển khai các biện pháp hồi sức tích cực. Sau hơn 30 phút được cấp cứu, anh N.V.T dần hồi phục sức khỏe, qua cơn nguy kịch. Gia đình sau đó xin đưa anh T. về khách sạn để tiếp tục theo dõi.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trong những ngày nghỉ lễ đã tiếp tục tô thắm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Dù ở nơi biên giới, bờ biển hay vùng sâu, vùng xa, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng có mặt khi nhân dân cần, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào với lực lượng Biên phòng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc./.