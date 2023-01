Bộ đội Biên phòng Điện Biên tăng cường xây dựng thế trận lòng dân nơi cực Tây của Tổ quốc

Đứng chân trên địa bàn trọng điểm, chiến lược thuộc khu vực biên giới phía Tây của Tổ quốc, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên được giao nhiệm vụ quản lý hơn 455 km đường biên giới (trong đó tuyến Việt Nam - Lào dài hơn 414 km, tuyến Việt Nam - Trung Quốc dài hơn 40,8 km) quản lý địa bàn 29 xã biên giới thuộc địa bàn 4 huyện với với 313 thôn bản (trong đó có hơn 110 xã đặc biệt khó khăn) và 3 cụm dân cư thuộc 16 cộng đồng dân tộc, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, thực hiện phương châm "3 bám, 4 cùng" với đồng bào vùng biên, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xây dựng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới và chủ quyền lãnh thổ. Bằng những việc làm cụ thể như xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ giúp đỡ người dân biên giới phát triển kinh tế và nhiều việc làm quan trọng khác, người chiến sĩ mang quân hàm xanh đã góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân ở khu vực biên giới ngày càng gắn bó bền chặt, thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Có được thành công này là nhờ mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã tạo lập được lòng tin, tình đoàn kết gắn bó với cộng đồng các dân tộc để tạo thê trận vững mạnh ở nơi địa đầu của Tổ quốc.

Tình quân dân giữa chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm với bà con các dân tộc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Cán bộ Đồn Biên phòng A Pa Chải hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Thơm khám chữa bệnh cho bà con người dân tộc Lào tại nhà. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Với mô hình "Con nuôi đồn Biên phòng", cán bộ Đồn Biên phòng Pa Thơm nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để các em vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Minh Đức - TTXVN