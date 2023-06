Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên làm nhiệm vụ tại Cột mốc 314 (khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Đồn Biên phòng tỉnh Kiên Giang) chủ động các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường kiểm soát chặt chẽ biên giới. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc tuần tra trên cửa biển Cà Mau, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất - nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc, Đồn Biên phòng Sông Đốc (thị trận Sông Đốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) tuần tra biên giới ven biển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an ninh chính trị, an toàn xã hội. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc tuần tra, kiểm soát biên giới biển. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Thượng tá Phạm Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên chia sẻ: Đơn vị phối hợp bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và các biện pháp ngăn chặn tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài. Cán bộ, chiến sỹ thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống tác chiến, luyện tập theo kế hoạch chiến đấu bảo vệ đồn, trạm, sẵn sàng chuyển trạng thái chiến đấu. Đơn vị nắm sát tình hình nội, ngoại biên, đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng cấm qua biên giới, xử lý các vụ việc đúng chủ trương, đối sách, chính sách pháp luật bảo đảm chặt chẽ, an toàn.



Đến nay, Đồn đã tống đạt hơn 3.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực giao thông thủy nội địa, thủy sản, vận chuyển hàng cấm, qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất cảnh - nhập cảnh theo quy định…, phạt tổng số tiền trên 5,7 tỷ đồng. Tiếp đến, đơn vị xử lý hình sự khởi tố 20 vụ/19 đối tượng phạm tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép”, “Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; bắt 148 vụ/10 đối tượng với hơn/197.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu và nhiều vụ việc khác.



Đơn vị phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt Nghị định số 3/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; các Nghị định của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, về quy chế khu vực biên giới đất liền, về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại cửa khẩu, các bến tàu, phà. Đồn thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính bảo đảm chặt chẽ về an ninh, thông thoáng về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu, bến tàu, phà.

Đồn đã thực hiện tổng xuất, nhập cảnh (hộ chiếu) qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên hơn 218.850 lượt người, phương tiện xuất, nhập cảnh hơn 820 lượt, phương tiện chuyển tải (không xuất, nhập cảnh) trên 20.610 lượt; hàng hóa xuất, nhập khẩu hơn 200 triệu tấn. Mặt khác, Đồn kiểm soát chặt chẽ xuất, nhập bến hàng chục ngàn lượt tàu khách, phà, sà lan, phương tiện khai thác hải sản ra khơi, đảm bảo hoạt động an toàn, an ninh trên vùng biển.



Đồn cũng thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. Trong đó có phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia định kỳ và đột xuất trao đổi thông tin, tình hình, giải quyết những công việc trên cửa khẩu, biên giới, vùng biển. Nhân các ngày lễ, tết của hai bên thăm hỏi, tặng quà lẫn nhau, cùng với nhiều địa phương duy trì hoạt động các cụm kết nghĩa hai bên biên giới, gồm: Kết nghĩa giữa phường Mỹ Đức với xã Rư Xây Sọc Tây và xã Rư Xây Sọc Đông; phường Đông Hồ với xã Bang Sa La Nam, qua đó, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.



Trong tham gia xây dựng khu vực biên giới, nền biên phòng toàn dân vững mạnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng, nhất là trong thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Cụ thể, Đồn cùng với thành phố Hà Tiên thành lập nhiều tổ tàu, thuyền an toàn, Tổ tự quản an ninh trật tự thuộc khu vực biên giới, Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên và nhiều hộ gia đình tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Đơn vị tích cực phối hợp với các ngành, lực lượng, cấp ủy, chính quyền xã, phường, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trên địa bàn cùng tham gia bảo vệ biên giới…

Đặc biệt, Đồn duy trì hiệu quả các chương trình, mô hình: “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, đỡ đầu trẻ mồ côi, mô hình “Thắp sáng đường biên”, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và nhiều hoạt động khác.

Thời gian tới, Đồn tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt Chỉ thị số 01 của Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; đặc biệt phối hợp các ban ngành, đoàn thể, xã phường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt các mô hình an sinh xã hội ở địa bàn.../.