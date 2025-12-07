Bộ Công an Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

Các đại biểu Việt Nam và Lào chụp ảnh chung tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 6/12, tại tỉnh Champasak (Nam Lào) đã diễn ra Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy năm 2025.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tham dự sự kiện có, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam; Thượng tướng Khamkinh Phuilamanivong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan của hai nước Việt Nam - Lào.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho biết Hội nghị là dịp để lực lượng Cảnh sát hai nước nói chung và Cảnh sát phòng, chống ma túy nói riêng cùng nhau đánh giá hiệu quả trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới giữa lực lượng Cảnh sát hai nước Việt Nam – Lào.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trên cơ sở các thoả thuận hợp tác giữa hai nước, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam và Lào đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo phân công và đạt được những kết quả quan trọng, như đã tăng cường công tác trao đổi thông tin về tình hình ma tuý và tội phạm qua mạng lưới đường dây nóng; phối hợp đấu tranh chuyên án chung với các đường dây tội phạm xuyên quốc gia; trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ trang thiết bị, nâng cao năng lực trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý và tội phạm…

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ Công an hai nước sẽ trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ma túy có liên quan đến hai nước; đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp về việc triển khai Bản ghi nhớ ký ngày 9/8/2021 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào trong hợp tác phòng, chống ma túy, cũng như kết quả triển khai thực hiện các Hiệp định, Thỏa thuận, Kế hoạch hợp tác giữa hai nước; công tác hợp tác phòng chống tội phạm về mua bán người, tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào. Ký Biên bản hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và Biên bản Ghi nhớ về phòng, chống ma túy giữa Bộ Công an hai nước; Thảo luận phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ma túy trong thời gian tới../