Bộ Công an Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thăm Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước đến Lào, chiều 5/2 tại thủ đô Viêng Chăn, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp song phương với Thượng tướng Vanthong Kongmani, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào.

Bộ trưởng Vanthong Kongmani đã bày tỏ vinh dự được đón tiếp Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam; chúc mừng Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự xã hội; hợp tác trong công tác phòng chống các loại tội phạm nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và các văn bản hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, cảnh sát mà hai Bộ đã ký kết, đặc biệt là kết quả cuộc hội đàm giữa hai đồng chí Tổng Bí thư diễn ra ngày 5/2/2026.

Đoàn đại biểu hai Bộ Công an Việt Nam-Lào chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào; chúc mừng đồng chí Vanthong Kongmani đã được tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng và được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nước Lào ngày 19/1 vừa qua; chúc mừng lực lượng Công an Lào anh em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Tại cuộc gặp, hai đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh thời gian qua, hợp tác giữa hai Bộ Công an ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và đạt được nhiều thành tích quan trọng trong các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, hậu cần, kỹ thuật, xây dựng lực lượng, trao đổi đoàn. Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình thế giới và khu vực tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam – Lào; hợp tác chặt chẽ trong bảo vệ an ninh chính trị, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá, xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam - Lào; phối hợp tổ chức triệt phá nhiều đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý lớn có liên quan đến địa bàn hai nước; triệt phá thành công các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến, tội phạm sử dụng công nghệ cao; bắt giữ nhiều đối tượng truy nã… Công an các tỉnh có chung biên giới phối hợp điều tra khám phá nhiều vụ án mua bán, vận chuyển ma tuý; thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… Hợp tác trong lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật, đào tạo, trao đổi đoàn tiếp tục được đẩy mạnh.

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai một số nội dung trọng tâm. Trong đó, triển khai có hiệu quả nội dung Kế hoạch hợp tác năm 2026, các Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa các lực lượng An ninh, Cảnh sát; tăng cường công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp triển khai cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào năm 2026; tiếp tục phối hợp triển khai dự án Xây dựng Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân, xây dựng Trung tâm chỉ huy An ninh Bộ Công an Lào…

Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tới thăm Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào./.