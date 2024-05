Bộ Công an tiếp tục cử sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi và động viên các sĩ quan CAND đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho biết, từ tháng 10/2022 đến nay, Bộ Công an đã cử 2 tổ công tác, gồm 6 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ Nam Sudan (UNMISS); cử một sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát, Trụ sở Liên hợp quốc theo hình thức cá nhân. Đồng thời, Bộ Công an đang hoàn thiện quy trình, thủ tục cử mới 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNMISS ở Nam Sudan.

Các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam khi tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã phát huy được phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của Liên hợp quốc, thể hiện được tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình đến với Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao quyết định cho 2 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei) năm 2024, gồm: Thiếu tá Vũ Trần Thắng và Đại úy Nguyễn Lan Anh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những đóng góp, sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các đơn vị liên quan trong triển khai Đề án 05. Đồng thời, Thứ trưởng chúc mừng 2 sĩ quan Công an nhân dân đã xuất sắc được Liên hợp quốc lựa chọn và được nhận Quyết định của Chủ tịch nước cử tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ quan trọng của đất nước nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng; là một trong những hành động cụ thể, trực tiếp đóng góp vào việc duy trì, kiến tạo bền vững hòa bình, an ninh của thế giới, khu vực. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào; đồng thời đặt ra trách nhiệm mới đối với mỗi cá nhân được nhận quyết định.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị 2 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) năm 2024 cần chấp hành nghiêm các quy định của Liên hợp quốc, nước sở tại khi thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình được giao; quy định của Bộ Công an khi hoạt động tại nước ngoài. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các sĩ quan Quân đội đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ; giữ gìn đoàn kết nội bộ, phối hợp với đồng nghiệp quốc tế, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất; chủ động công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đối với các lực lượng của Việt Nam khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đồng thời, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng; chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm; chú trọng đảm bảo sức khoẻ; phòng, chống dịch bệnh, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Liên hợp quốc và Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam giao.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, Thiếu tá Vũ Trần Thắng cho biết, thời gian qua, các sĩ quan được Liên hợp quốc lựa chọn đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu; tích cực tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; thường xuyên trao đổi, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ những sĩ quan Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đã và đang thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ và tại trụ sở chính của Liên hợp quốc; chủ động phối hợp với Tổ công tác số 1 và số 2 của Bộ Công an tại Phái bộ UNMISS, Nam Sudan; phối hợp với sĩ quan Quân đội nhân dân đang triển khai tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei về các mặt công tác để chuẩn bị cho đợt triển khai nhiệm vụ.

Thiếu tá Vũ Trần Thắng khẳng định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp nối truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong việc góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; phát huy tinh thần và tạo dấu ấn người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ luật trong môi trường làm việc đa quốc gia; nâng cao hơn nữa hình ảnh con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, ham học hỏi và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế./.