Bộ Công an thúc đẩy hợp tác với các đối tác Nhật Bản

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ông Tsuneda Teruo, Phó Chủ tịch Hiệp hội vì sức khỏe và an toàn an ninh cộng đồng Nhật Bản. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng ông Tsuneda Teruo đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông Tsuneda Teruo trong thời gian đảm nhiệm cương vị Giám đốc Tập đoàn Báo Mainichi - một trong những đơn vị truyền thông lớn, uy tín của Nhật Bản.

Những năm qua, Bộ Công an Việt Nam và Báo Mainichi đã phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện mang ý nghĩa giao lưu văn hóa sâu sắc như: Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2011, sự kiện Kizuna Ekiden - chạy vì An toàn giao thông năm 2018, Giải chạy Kizuna Ekiden năm 2019… Các hoạt động này góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng thực thi pháp luật và nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 dự kiến tổ chức tại Việt Nam là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Theo báo cáo, ông Tsuneda Teruo và các cộng sự đã có chuyến công tác hiệu quả tại Việt Nam, làm việc kỹ lưỡng với các đơn vị chức năng của Bộ Công an để chuẩn bị cho sự kiện. Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn những nỗ lực tích cực của ông Tsuneda Teruo và các cộng sự trong việc kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản tài trợ và đồng hành cùng chương trình.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp và sự đóng góp thiết thực của ông Tsuneda Teruo đối với đất nước Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng; đồng thời bày tỏ cảm ơn thiện chí của ông Tsuneda Teruo trong việc thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước thông qua giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm huyết của cả hai phía, Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân về hình ảnh những sỹ quan Cảnh sát thân thiện, gần gũi và tận tụy vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của cộng đồng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị ông Tsuneda Teruo tiếp tục phát huy vai trò kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp Nhật Bản trên các lĩnh vực; trước hết, tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa Bộ Công an Việt Nam và Hiệp hội sức khỏe và An toàn cộng đồng Nhật Bản.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị kết nối các đối tác Nhật Bản có năng lực thúc đẩy hợp tác với Bộ Công an về lĩnh vực an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, y tế chất lượng cao…; tiếp đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản; hỗ trợ thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác giữa các đơn vị Cảnh sát địa phương của hai nước, tạo nền tảng bền vững cho quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.