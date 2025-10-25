Bộ Công an thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang hội kiến bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy và tội phạm (UNODC). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt chúc mừng sự thành công của Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra vào sáng cùng ngày, khẳng định đây là văn kiện có tầm ảnh hưởng rộng và toàn diện nhất so với tất cả các công cụ pháp lý quốc tế liên quan đến không gian mạng hiện nay.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc Công ước được thông qua bằng đồng thuận trong thời gian đàm phán khẩn trương đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, cũng như vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trên cơ sở luật pháp quốc tế để ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới bà Ghada Waly cùng đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia và cán bộ UNODC đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua, góp phần quan trọng vào thành công của Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang hoan nghênh ý tưởng thành lập và đặt trụ sở Trung tâm khu vực của UNODC về chống tội phạm mạng tại Việt Nam, khẳng định đây sẽ là bước đi quan trọng góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tại cuộc gặp, hai bên thống nhất cần tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có đi vào chiều sâu, nhất là trong cơ chế BLO – Mạng lưới Văn phòng liên lạc qua biên giới cấp khu vực, góp phần tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác nâng cao năng lực, hỗ trợ trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực, cũng như trong phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, mua bán người và điều tra các vụ án tham nhũng có yếu tố nước ngoài.

Hai bên cũng thống nhất nghiên cứu, thúc đẩy các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và UNODC, qua đó tăng cường phối hợp trên các lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Bộ Công an Việt Nam đề nghị UNODC mở rộng chương trình mời cán bộ Bộ Công an tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, đồng thời tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và các thách thức an ninh phi truyền thống khác.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ngài Matt Thistlethwaite, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

* Chiều 25/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite.

Chào mừng ngài Matt Thistlethwaite đến thăm, làm việc với Bộ Công an nhân dịp tham dự Công ước Hà Nội, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Công ước không chỉ là “tấm khiên” bảo vệ thế giới trong không gian mạng mà còn là biểu tượng của tinh thần hợp tác, trách nhiệm và nhân văn trong kỷ nguyên số giữa các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó có Việt Nam và Australia.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý môi trường mạng và chuyển đổi số; kịp thời trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm mạng và các vấn đề an ninh mạng trong khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ thực thi Công ước Hà Nội, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn Australia quan tâm hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật và nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mạng, góp phần củng cố môi trường an ninh, an toàn, tin cậy trong kỷ nguyên số.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Maroc Abdellatif Ouahbi. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

* Chiều 25/10, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Abdellatif Ouahbi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vương quốc Maroc.

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin về tội phạm, phối hợp điều tra, truy nã tội phạm có liên quan đến công dân hai nước, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người...

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh trao đổi, tham vấn, hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, hợp tác trong quá trình ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế mà hai bên là thành viên, đồng thời đóng góp tích cực và hiệu quả vào các cơ chế hợp tác đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL)...

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ hy vọng, nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an tham dự khóa họp Đại hội đồng INTERPOL và thăm, làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp Maroc vào tháng 11/2025, hai bên sẽ thống nhất ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Maroc, tạo hành lang pháp lý cho hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia cũng như các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.