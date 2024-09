Bộ Công an tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm với Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang với Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Cho Ji Ho. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an hội đàm với Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Cho Ji Ho. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chào mừng đoàn công tác đến làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam của Tư lệnh Cho Ji Ho và đoàn công tác diễn ra vào thời điểm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc được đánh giá đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022.

Hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác, giao lưu trên tất cả các cấp, các kênh không ngừng được mở rộng. Trong đó đáng chú ý, hợp tác phòng chống tội phạm, truy bắt tội phạm qua kênh Tổ thông tin liên lạc (Vietnam Desk - Korean Desk), kênh Interpol đạt kết quả cao.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng trước sự thành công của Chương trình giao lưu văn hóa, thể thao giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc lần thứ II tại Thủ đô Hà Nội. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm giúp lực lượng Cảnh sát hai bên hiểu biết, tin cậy và gần gũi với nhau hơn thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn lời mời tham dự Hội nghị hợp tác Cảnh sát Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 6 của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, khẳng định sẽ cử đại diện tham dự sự kiện quan trọng này.

Tại hội đàm, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Cho Ji Ho bày tỏ tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước sẽ tiếp tục phát triển mật thiết và hiệu quả hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc – Việt Nam lên tầm cao mới. Ông chúc mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp; khẳng định sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ này đạt được kết quả cao nhất, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

Để thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, hai bên thống nhất sẽ duy trì ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; tiếp tục trao đổi đoàn các cấp; tham gia ký kết các Thỏa thuận quốc tế về phòng, chống tội phạm và tội phạm ma túy. Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử..., đặc biệt là hợp tác phòng, chống tội phạm và truy bắt tội phạm truy nã thông qua Tổ thông tin liên lạc (Korean Desk - Vietnam Desk). Hai bên phối hợp chặt chẽ để triển khai viện trợ Dự án “Nâng cao năng lực khoa học hình sự giai đoạn 3” và “Nâng cao năng lực lực lượng Cảnh sát giao thông” cho Bộ Công an Việt Nam từ năm 2025 - 2028. Đồng thời tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn tại Hàn Quốc để nâng cao năng lực ngoại ngữ, thực thi pháp luật, điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet; phân tích, phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử...cho cán bộ Công an Việt Nam.

Hai bên phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn và tạo điều kiện cho công dân nước này sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia; tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao; hợp tác giao lưu giữa Sở Cảnh sát địa phương Hàn Quốc với Công an các tỉnh, thành phố của Việt Nam./.