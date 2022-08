Bộ Công an sẽ cử cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia Liên hợp quốc. Việt Nam đã được bầu vào nhiều vị trí quan trọng của Liên hợp quốc và đã tham gia tích cực, chủ động, trách nhiệm tại các cơ chế đa phương, đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, nhất là các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp bà Pauline Tamasis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan của Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm, bình đẳng giới, an ninh an toàn... kể cả trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan của Liên hợp quốc vẫn được duy trì và phát triển.

Ngoài ra, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới (UN Women) cũng từng bước đưa quan hệ đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động nâng cao năng lực lãnh đạo nữ, gìn giữ hòa bình, phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ; bước đầu thiết lập quan hệ với Cơ quan Phòng, chống khủng bố Liên hợp quốc (UNOCT) trong lĩnh vực an ninh hàng không.

Năm 2022, Bộ Công an sẽ chính thức cử cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, trong đó đảm bảo tỷ lệ về giới theo khuyến nghị của Liên hợp quốc; đồng thời nhấn mạnh đây là nghĩa vụ quốc tế quan trọng, mang tính thường xuyên, lâu dài của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị bà Pauline Tamesis tiếp tục tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa các cơ quan Liên hợp quốc và Bộ Công an Việt Nam; hỗ trợ trang thiết bị, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia cho Bộ Công an Việt Nam trong các lĩnh vực như phòng, chống tội phạm ma túy, tham nhũng, mua bán người, rửa tiền và chống khủng bố.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, bà Pauline Tamesis bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng được cử đến công tác tại Việt Nam; khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Liên hợp quốc và Việt Nam nói chung, giữa Liên hợp quốc và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng củng cố, phát triển lên tầm cao mới./.