Bộ Công an coi trọng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tư vấn công nghiệp quốc phòng Pháp Samuel Fringant. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Việt Nam và Cộng hòa Pháp có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, tin cậy lẫn nhau. Trong 50 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Pháp và Việt Nam đã xây dựng nền tảng cho mối quan hệ hợp tác, ký kết nhiều thỏa thuận, cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực: chính trị, thương mại và đầu tư, văn hóa, khoa học và công nghệ, giáo dục, đào tạo, quốc phòng, an ninh…

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đã ghé thăm gian hàng và xem các sản phẩm của Tập đoàn DCI tại Triển lãm về An ninh - Quốc phòng Việt Nam diễn ra vào tháng 12/2022 vừa qua, Bộ trưởng rất ấn tượng với mô hình, chương trình huấn luyện, trợ giúp và đào tạo đội ngũ phi công trực thăng, các thiết bị máy bay không người lái của Tập đoàn DCI.



Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác với các đối tác của Cộng hòa Pháp trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, như: không quân, cảnh sát đường thủy, máy bay không người lái, an ninh mạng, huấn luyện đặc nhiệm, y tế, viễn thông vệ tinh...



Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Tập đoàn DCI Samuel Fringant chân thành chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác; đồng thời tin tưởng rằng, thời gian tới, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Cộng hòa Pháp sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia…/.